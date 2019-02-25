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В Иркутске сгорел комплекс аттракционов «Хрустальная сказка»

25 февраля 2019

24.02.2019 г. в 17:43 (ирк) в ледяном городке «Хрустальная сказка» в м-не Солнечный произошло возгорание деревянных построек. В 18:07 (ирк) пожар был ликвидирован. По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, на месте происшествия работали 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Причины еще устанавливаются. Пострадавших нет. В соцсетях пресс-служба «Хрустальной сказки» обещает, что через год ледяной городок возобновит работу:

«Сегодня должно было быть закрытие сезона, но, волею судьбы, оно не состоялось!
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Спасибо всем вам, что были с нами этой зимой! 
Без всех вас Сказка не была бы Сказкой!

До встречи в следующем сезоне!»

 

 

 

 


/ СИА /
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