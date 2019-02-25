8,5 млн рублей по кредитам оплатили фермеры в Приангарье после ареста техники

Супруги, занимающиеся сельским хозяйством в Заларинском районе Иркутской области, оплатили кредиты в размере 8,5 млн рублей, чтобы техника не ушла с торгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Фото из архива УФССП России по Иркутской области

В отдел судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам поступило девять исполнительных листов о взыскании кредитных задолженностей на общую сумму 8,5 млн рублей с двух жителях Приангарья. О возбуждении исполнительных производств судебный пристав-исполнитель уведомил должников, предупредил, что в случае неисполнения судебных решений будет применен комплекс мер принудительного характера.

Однако, муж и жена в установленный для оплаты 5-дневный срок задолженность не выплатили. После чего судебным приставом вынесены постановления взыскать денежные средства с расчетных счетов, ограничить права выезда неплательщиков за пределы страны и арестовать два зерноуборочных комбайна и грузовой автомобиль.

Чтобы избежать реализации техники, супруги изыскали денежные средства и оплатили задолженность по кредитам в полном объеме.

