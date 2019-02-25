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Оплачивать коммунальные услуги через Сбербанк просто

25 февраля 2019

Сбербанк в Иркутской области сегодня сотрудничает с более чем 900 компаниями, предоставляющими коммунальные услуги. В их пользу ежемесячно от жителей региона  банк принимает через все платежные каналы - Сбербанк Онлайн, Автоплатеж ЖКХ и кассы банка - более 1 млн. платежей.

«С помощью дистанционных сервисов Сбербанка клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Сегодня практически у каждого владельца сотового телефона есть возможность проводить оплату за коммунальные услуги «в один клик». Для этого достаточно подключить Мобильный банк Сбербанка и услугу Автоплатеж ЖКХ. При этом клиент полностью контролирует все списания со своего счета с помощью СМС-сообщений от банка», - отмечает начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова.

Также оплату можно провести с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно перейти в раздел "Платежи", найти необходимую организацию в строке поиска. При этом лицевые счета для проведения оплаты можно уточнить в том числе в любой ранее оплаченной квитанции, которые хранится в системе Сбербанк Онлайн. Кстати, история по платежам хранится в системе на протяжении трех лет, поэтому при необходимости можно распечатать нужный чек или переслать его в электронном виде.

Подключить онлайн услуги можно в офисе банка, а также дистанционно без посещения подразделений банка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /
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