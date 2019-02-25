Новости

Новый сезон экскурсий на Байкал открывает Ассоциация «Защитим Байкал вместе» при поддержке En+ Group

25 февраля 2019

Эколого-просветительский проект «Экологический автобус» открывает восьмой сезон экскурсий на Байкал для школьников и студентов Иркутской области. Первая поездка 2019 года состоится в пос. Листвянка, ее участниками станут 33 учащихся 3 класса иркутской средней школы №64. В программе экскурсии – посещение Байкальского музея, включая экологический образовательный центр.

Проект «Экологический автобус» реализуется с 2012 года ассоциацией «Защитим Байкал вместе» в партнерстве с En+ Group. Это одно-двухдневные ежемесячные познавательные поездки в различные места на озере Байкал. Девиз проекта: «Познай, полюби и сохрани озеро Байкал!» Одна их главных задач проекта – бережное отношение к природному богатству и формирование экологически ответственного поведения, начиная со школьного возраста. Проект «Экологический автобус» является одним из приоритетных в рамках комплексной программы по защите озера Байкал, которую компания En+ Group реализует с 2011 года по инициативе и поддержке Олега Дерипаски.

«Экологический автобус» курсирует ежегодно и круглый год. Во время экскурсии участники маршрута изучают байкальские растения, животных, узнают интересные факты об эндемиках, правилах поведения на особо охраняемых природных территориях, знакомятся с историей местности. Маршрутов у «Экоавтобуса» несколько. Они пролегают от Иркутска до Байкальского музея в Листвянке, до пос. Большое Голоустное и Прибайкальского национального парка, до пос. Култук и Кругобайкальской железной дороги, в Республику Бурятия ­­– пос. Танхой и на территорию Байкальского заповедника. Участниками экскурсий традиционно становятся активисты экологических кружков, эковолонтеры, ребята, ведущие проектную деятельность в области защиты окружающей среды, победители творческих экологических конкурсов – конкурсы сочинений, эссе, рисунков на темы сохранения природы. Также в поездках принимают участие педагоги.

По информации пресс-службы En+ Group, в 2012-2018 годах на экскурсиях «Экологического автобуса» побывали 2050 человек (примерно по 300 человек в год).

Татьяна Бутакова, директор ассоциации «Защитим Байкал вместе»:

– Каждый раз, проводя экскурсию во время поездки «Экологического автобуса», понимаешь, что это необходимо и полезно для жителей Прибайкалья. Многие впервые попадают на Байкал. Для них это яркое событие с приятными моментами. Благодаря организованному маленькому празднику, частями которого становятся красивые пейзажи, интересные факты о природе, неожиданные подарки, перемена погоды, видишь, как озаряются лица не только детей, но и взрослых. Получая радость и удовольствие, участники лучше запоминают рассказы о Байкале, его животных и растениях. «Экоавтобус» – это познавательный праздник, который нечасто бывает в жизни детей. Благодаря таким поездкам, мы – организаторы – ненавязчиво и с большой любовью доносим важную и нужную информацию о необходимости бережного отношения к окружающему миру.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

– Сегодня проект «Экологический автобус» – это определенный бренд и стандарт экологического воспитания молодого поколения. Мы благодарны нашим партнерам – ассоциации «Защитим Байкал вместе» – за то, что они уже восемь лет в легкой и понятной детям форме рассказывают о том, как нужно беречь природу, свой край, озеро Байкал. Если информация о Байкале получена ребятами не в школьном кабинете, а наглядно, прямо на берегу озера, она усвоится гораздо лучше. Результат такого познания – любовь, а то, что мы любим, мы всегда бережем. Важно, что в поездках «Экоавтобуса» принимают участие ребята из разных районов Иркутской области. Кто-то из них впервые попадает на Байкал, у кого-то нет возможности посетить озеро. Устойчивое развитие территории невозможно без бережного отношения к ресурсам и окружающей среде, без вклада в развитие общества. И это одна из задач нашей комплексной программы по защите озера Байкал.  

Об En+ Group

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т. С 2011 года, по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски, компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании