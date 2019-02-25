Новый сезон экскурсий на Байкал открывает Ассоциация «Защитим Байкал вместе» при поддержке En+ Group

Эколого-просветительский проект «Экологический автобус» открывает восьмой сезон экскурсий на Байкал для школьников и студентов Иркутской области. Первая поездка 2019 года состоится в пос. Листвянка, ее участниками станут 33 учащихся 3 класса иркутской средней школы №64. В программе экскурсии – посещение Байкальского музея, включая экологический образовательный центр.

Проект «Экологический автобус» реализуется с 2012 года ассоциацией «Защитим Байкал вместе» в партнерстве с En+ Group. Это одно-двухдневные ежемесячные познавательные поездки в различные места на озере Байкал. Девиз проекта: «Познай, полюби и сохрани озеро Байкал!» Одна их главных задач проекта – бережное отношение к природному богатству и формирование экологически ответственного поведения, начиная со школьного возраста. Проект «Экологический автобус» является одним из приоритетных в рамках комплексной программы по защите озера Байкал, которую компания En+ Group реализует с 2011 года по инициативе и поддержке Олега Дерипаски.

«Экологический автобус» курсирует ежегодно и круглый год. Во время экскурсии участники маршрута изучают байкальские растения, животных, узнают интересные факты об эндемиках, правилах поведения на особо охраняемых природных территориях, знакомятся с историей местности. Маршрутов у «Экоавтобуса» несколько. Они пролегают от Иркутска до Байкальского музея в Листвянке, до пос. Большое Голоустное и Прибайкальского национального парка, до пос. Култук и Кругобайкальской железной дороги, в Республику Бурятия ­­– пос. Танхой и на территорию Байкальского заповедника. Участниками экскурсий традиционно становятся активисты экологических кружков, эковолонтеры, ребята, ведущие проектную деятельность в области защиты окружающей среды, победители творческих экологических конкурсов – конкурсы сочинений, эссе, рисунков на темы сохранения природы. Также в поездках принимают участие педагоги.

По информации пресс-службы En+ Group, в 2012-2018 годах на экскурсиях «Экологического автобуса» побывали 2050 человек (примерно по 300 человек в год).

Татьяна Бутакова, директор ассоциации «Защитим Байкал вместе»:

– Каждый раз, проводя экскурсию во время поездки «Экологического автобуса», понимаешь, что это необходимо и полезно для жителей Прибайкалья. Многие впервые попадают на Байкал. Для них это яркое событие с приятными моментами. Благодаря организованному маленькому празднику, частями которого становятся красивые пейзажи, интересные факты о природе, неожиданные подарки, перемена погоды, видишь, как озаряются лица не только детей, но и взрослых. Получая радость и удовольствие, участники лучше запоминают рассказы о Байкале, его животных и растениях. «Экоавтобус» – это познавательный праздник, который нечасто бывает в жизни детей. Благодаря таким поездкам, мы – организаторы – ненавязчиво и с большой любовью доносим важную и нужную информацию о необходимости бережного отношения к окружающему миру.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

– Сегодня проект «Экологический автобус» – это определенный бренд и стандарт экологического воспитания молодого поколения. Мы благодарны нашим партнерам – ассоциации «Защитим Байкал вместе» – за то, что они уже восемь лет в легкой и понятной детям форме рассказывают о том, как нужно беречь природу, свой край, озеро Байкал. Если информация о Байкале получена ребятами не в школьном кабинете, а наглядно, прямо на берегу озера, она усвоится гораздо лучше. Результат такого познания – любовь, а то, что мы любим, мы всегда бережем. Важно, что в поездках «Экоавтобуса» принимают участие ребята из разных районов Иркутской области. Кто-то из них впервые попадает на Байкал, у кого-то нет возможности посетить озеро. Устойчивое развитие территории невозможно без бережного отношения к ресурсам и окружающей среде, без вклада в развитие общества. И это одна из задач нашей комплексной программы по защите озера Байкал.

Об En+ Group



En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т. С 2011 года, по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски, компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты.