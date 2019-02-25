Печень, сосуды, щитовидка: врачи рассказали, что входит в зону риска иркутян

Специалисты медицинской компании ИНВИТРО рассказали о состоянии здоровья иркутян по итогам 2018 года. Жителям города стоит задуматься о здоровье печени, сосудов, щитовидной железы и уровне витамина D. Фото предоставлено пресс-службой ИНВИТРО

Самый высокий показатель отклонений – у витамина D. Его дефицит распространен у 68 % жителей Иркутска. Основной причиной является нехватка солнечного света. Другая проблема – недостаток «солнечного» витамина в продуктах питания. Витамин D оказывает большое влияние на работу практически всех органов и систем человека: эндокринную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную и нервную.

Второй в рейтинге лабораторных отклонений – холестерин. В норме – это очень важная молекула в организме. Однако его излишек вреден, так как способен откладываться на внутренних стенках сосудов и повреждать их. Из всех пациентов, сдававших общий холестерин в 2018 году, у 46 % уровень этого показателя выше рекомендованного значения.

– Все современные клинические рекомендации указывают на то, что значения общего холестерина у пациента, вне зависимости от пола и возраста, должны быть ниже 5,2 ммоль/л, – говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. – В этом случае риск развития сердечно-сосудистых заболеваний невысок. Пациенты со значением, немного превышающим 5,2, нуждаются в расширенном обследовании, изменении образа жизни и контроле динамики холестерина. Значения выше 7,0 ммоль/л чаще всего требуют уже медикаментозной коррекции.

Далее в зоне риска – печень. Для быстрой оценки различных повреждений печени используются два биохимических показателя: АлТ (аланинаминотрансфераза) – маркер воспаления печеночных клеток и ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) – маркер внутрипеченочного застоя желчи. Изменения этих показателей могут встречаться вместе, могут – по отдельности. Нарушение работы печени по АлТ имеют 20 % иркутян, сдавших анализы, ГГТ – 19 %.

– Причин много: вирусные гепатиты, излишний вес, эндокринная патология, токсические гепатиты (например, алкогольный), аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и так далее, – объясняет главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. – У каждого пятого пациента имеется причина для расширенного обследования и обращения к узкому специалисту (обычно – к гастроэнтерологу). Но чаще всего они не знают об этом, пока не сдадут анализы.

Статистика по вирусным гепатитам также неутешительна. Скрининговый маркер гепатита В (НВsAg) отмечается в Иркутске у 1,1 % сдавших анализы. В основном, это хроническое заболевание, которое крайне плохо лечится во всем мире и часто приводит к развитию цирроза и первичного рака печени. Маркер гепатита С (антиНСV сумм) – обнаруживается в Иркутске у 4,1 % от всех сдавших анализ пациентов.

– Здесь есть тонкость: данный маркер – это антитела к вирусу гепатита С. Он может встречаться и у пациентов, больных на данный момент, и у выздоровевших от этой инфекции, – уточняет главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. – Таких от общей массы примерно 20-25 %. Хронический гепатит С на современном этапе развития медицины лечится лучше, чем гепатит В, но лечение является довольно дорогостоящим и длительным. Исходы данной инфекции – цирроз и первичный рак печени.

Также у иркутян проблемы с гормоном щитовидной железы. По данным клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО за 2018 год 13 % пациентов, сдавших анализы, имеют ту или иную патологию этого органа. Во всех наших продуктах есть дефицит йода, а это важный элемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Часто заболевания «щитовидки» путают со стрессом.

– Исследования данных показателей были проведены с учетом большой статистической выборки – более 20 000 обследованных по каждому профилю, – говорит генеральный директор ИНВИТРО – Сибирь Александр Хамидулин. – В целом, результаты оказались неутешительными. Многие заболевания и отклонения можно выявить именно посредством лабораторной диагностики, поэтому мы рекомендуем иркутянам своевременно сдавать анализы и обращаться к профильным специалистам.

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