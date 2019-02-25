V фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» проходит в Листвянке до 8 марта

В минувшие выходные в Иркутском районе в п. Листвянка открылся V фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале». Мероприятие входит в программу Международного фестиваля зимних игр «Зимниада – 2019», который проводится при поддержке правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму. Фото: irkobl.ru

Для гостей фестиваля на льду Байкала открыт каток «Рассвет» в виде солнца. Как сообщает пресс-служба областной администрации, ко 2 марта вокруг катка появятся ледовые скульптуры, символизирующие планеты и созвездия, детские аттракционы, интерактивные площадки, ярмарки, прокат коньков. Некоторые композиции изо льда уже готовы. Особенно эффектно площадка выглядит вечером, когда зажигается подсветка и надпись «Великое озеро великой страны», вмонтированная в лед Байкала.

2019 год на фестивале «Живи на Байкале» организаторы объявили Годом объединения – не только всех жителей Байкальского региона, но и примыкающих к озеру территорий.

– Зимний туризм на Байкале с каждым годом становится популярнее и активнее, увеличивается количество мероприятий и людей, их посещающих. Мы стараемся, чтобы интересно и комфортно было всем: и гостям, и местным жителям. Развитие туризма способствует и развитию поселка, так как вовлекается местное население, – рассказала на пресс-конференции Инга Корочкина, руководитель АНО «Живи на Байкале».

Она также подчеркнула, что ледовые скульптуры для безопасности гостей строятся невысокими и устойчивыми. Длительность работы катка и площадок с ледовыми формами будет зависеть от погодных условий. Вход на все площадки фестиваля свободный.

Также на пресс-конференции организаторы фестиваля рассказали, что туристы в Листвянке могут посетить «Ледяную библиотеку чудес». Она построена из блоков из чистейшего байкальского льда. На них мастера гравируют желания, которые люди отправляют со всего мира через интернет или в почтовый ящик изо льда прямо на входе в библиотеку. Кроме того, в этом году открыт «Ледяной концертный зал». Стены, арки, потолок, скульптуры и даже музыкальные инструменты здесь сделаны изо льда.

Организаторы мероприятия рассказали еще об одном новшестве, которое должно привлечь туристов на Байкал. Теперь для посещения открыта Байкальская астрономическая обсерватория, где проводятся образовательные экскурсии.

2 марта в Листвянке на льду Байкала также пройдут массовые мероприятия. В программе – ледовые развлечения, хоккейный матч между командами «Зверобой», «Бомбардиры», «Снежный Барс», различные конкурсы и соревнования, праздничный салют. В Международный женский день, 8 марта, фестиваль «Живи на Байкале» завершится.