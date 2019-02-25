Руководитель турфирмы обманула 16 жителей Иркутской области

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного с вязи совершением мошеннических действий в отношении клиентов одной из туристических фирм, офис которой располагался в Ангарске. Фото: tumix.ru

По данным следствия, 65-летняя директор организации в течение 20 лет представляла своим клиентам путевки для заграничного отдыха и не привлекала внимания к себе правоохранительных органов. В 2018 году в результате мошеннических действий ею был причинен материальный ущерб 16 гражданам в размере почти 2 млн рублей.

Выяснилось, что предприниматель заключала договоры с физическими лицами, согласно которым брала на себя обязательства оформить для них туристические путевки, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Но за последние полгода денежные средства другим участникам туристического бизнеса не направлялись, а тратились на личные нужды и потребности директора фирмы. Средняя стоимость поездки оценивалась от 80 до 170 тысяч рублей. Долгое время люди пытались самостоятельно вернуть деньги за путевки. Только после того, как предприниматель перестала отвечать на звонки, а офис организации закрылся, они написали заявления в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе расследования подозреваемая признала свою вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб.