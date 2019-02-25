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Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО

25 февраля 2019

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов принял участие в совещании по вопросам развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В заседании также участвовали заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и главы субъектов РФ округа.

«Сегодня Приволжский федеральный округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%», - заявил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По итогам мероприятия глава РСХБ отметил, что развитие экспорта сельхозпродукции является серьезным стимулом для аграриев Приволжского федерального округа. «Мы видим все условия  в регионе для двукратного увеличения объемов экспорта, обозначенных министром сельского хозяйства. Это возможно, как за счет поддержки местных производителей, так и за счет прихода крупных игроков для реализации межрегиональных проектов», ‒ подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

 «Сельское хозяйство ‒ одно из ключевых отраслей экономики Татарстана, на его долю приходится 13,3% валового регионального продукта республики, вместе с пищевой промышленностью. По объемам валовой продукции сельского хозяйства республика находится среди лидеров субъектов страны, а также на первой позиции ‒ в Приволжском федеральном округе. Занимая 9% сельхозугодий округа, республика производит 19% его валовой сельхозпродукции», ‒ сказал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По итогам 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям в ПФО 134,4 млрд рублей. Наибольшие объемы кредитов направлены экспортерам АПК Саратовской и Нижегородской областей. Всего за время работы в субъектах РФ, входящих в ПФО, РСХБ вложил в их экономику свыше 1,7 трлн рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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