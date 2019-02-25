При поддержке РСХБ республика Чувашия укрепит позиции в АПК

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с Главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым.

Стороны обсудили стратегические направления развития региона, в том числе агропромышленного комплекса республики, а также рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия по ряду крупных проектов, реализуемых на территории региона.

Борис Листов отметил огромный потенциал Чувашии для реализации новых инвестиционных проектов. «Мы довольны как объемами выдаваемых кредитов предприятиям АПК в Чувашии, так и качеством обслуживания этих кредитов. В планах – финансово-кредитная поддержка модернизации нескольких производств, реализация инвестиционных проектов для расширения экспорта продукции АПК. Тесное сотрудничество РСХБ и Администрации Чувашской Республики будет способствовать интенсивному развитию региона и повышению качества жизни населения», - подчеркнул глава РСХБ.

«Задачи по увеличению экспорта продукции перед регионом поставлена. Будет выделяться существенная государственная поддержка на эти цели. Сегодня сельское хозяйство – прибыльный бизнес. Мы должны наращивать производство продукции животноводства и растениеводства, развивать переработку. Необходимо вовлекать сельхозугодия в оборот. Экологически чистая продукция из Чувашии ценится на российском и зарубежных рынках», - отметил Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев.

АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2000 года. За это время РСХБ направил в экономику республики более 71 млрд рублей, из них свыше 44 млрд рублей или порядка 62% предоставлены заемщикам АПК.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.