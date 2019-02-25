Альфа-Банк получил награду Digital Communications AWARDS

Альфа-Банк получил премию Digital Communications AWARDS в номинации «Приложение для мобильного устройства». Оргкомитет премии высоко оценил мобильное приложение Air, позволяющее сотрудникам банка получать доступ к основным сервисам корпоративной сети.

Задачей Air является повышение уровня коммуникации между сотрудниками, помощь в адаптации новых сотрудников, предоставления доступа извне корпоративной сети к основным ее сервисам, поддержка сотрудников по HR-вопросам, доступ к контактным данным коллег.

Сотрудники банка могут совершать звонки коллегам и отправлять им письма прямо из приложения, смотреть онлайн-трансляции с конференций банка, читать новости банка и блоги коллег, а также смотреть и «лайкать» фотографии во внутреннем «инстраграмме» банка. Приложение было представлено сотрудникам Альфа-Банка в августе 2017 года, с тех пор оно ежемесячно обновляется, получая новые функции.