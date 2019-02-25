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Альфа-Банк получил награду Digital Communications AWARDS

25 февраля 2019

Альфа-Банк получил премию Digital Communications AWARDS в номинации «Приложение для мобильного устройства». Оргкомитет премии высоко оценил мобильное приложение Air, позволяющее сотрудникам банка получать доступ к основным сервисам корпоративной сети.

Задачей Air является повышение уровня коммуникации между сотрудниками, помощь в адаптации новых сотрудников, предоставления доступа извне корпоративной сети к основным ее сервисам, поддержка сотрудников по HR-вопросам, доступ к контактным данным коллег.

Сотрудники банка могут совершать звонки коллегам и отправлять им письма прямо из приложения, смотреть онлайн-трансляции с конференций банка, читать новости банка и блоги коллег, а также смотреть и «лайкать» фотографии во внутреннем «инстраграмме» банка. Приложение было представлено сотрудникам Альфа-Банка в августе 2017 года, с тех пор оно ежемесячно обновляется, получая новые функции.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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