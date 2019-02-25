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Клиентам Сбербанка стали доступны мгновенные переводы с карты на кошелек WebMoney и обратно по номеру телефона

25 февраля 2019

Сбербанк объявляет о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов WebMoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney и обратно. Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Денежные средства поступают мгновенно.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Теперь переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney делать так же просто и быстро, как и внутри Сбербанка: достаточно знать номер телефона получателя».

Петр Дарахвелидзе, директор по развитию WebMoney Transfer:
«Переводы по номеру телефона — удобный и понятный для пользователя тренд. Мы рады подключиться к крупнейшему сервису мгновенных переводов от Сбербанка».

При переводе из WebMoney на карту Сбербанка комиссия для плательщика составит 2,3% от суммы перевода, для получателя перевод будет бесплатным.

Ранее к работе сервиса мгновенных переводов присоединились такие партнеры Сбербанка, как Тинькофф Банк, «Связной І Евросеть».


/ СИА /
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