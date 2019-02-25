Банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи

С февраля 2019 года дочерние банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи. В качестве прямых участников торгов присоединились банки из Армении, Беларуси, Казахстана.

Валютный рынок Московской биржи является одним из наиболее ликвидных сегментов интегрированного валютного рынка государств-членов ЕАЭС и предоставляет его участникам широкий спектр доступных инструментов.

В настоящее время на валютном рынке Московской биржи также проходят торги по парам «доллар США — российский рубль», «евро — российский рубль», «китайский юань — российский рубль», «евро — доллар США», «гонконгский доллар — российский рубль», «японская йена — российский рубль», «фунт стерлингов — российский рубль», «фунт стерлингов — доллар США», «швейцарский франк — российский рубль», «швейцарский франк — доллар США», «турецкая лира — российский рубль», «турецкая лира — доллар США», «белорусский рубль — российский рубль», «казахстанский тенге — российский рубль». По итогам 2018 года среднедневной объем торгов на валютном рынке составил 22 млрд долларов США.