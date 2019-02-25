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Банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи

25 февраля 2019

С февраля 2019 года дочерние банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи. В качестве прямых участников торгов присоединились банки из Армении, Беларуси, Казахстана.

Валютный рынок Московской биржи является одним из наиболее ликвидных сегментов интегрированного валютного рынка государств-членов ЕАЭС и предоставляет его участникам широкий спектр доступных инструментов.

В настоящее время на валютном рынке Московской биржи также проходят торги по парам «доллар США — российский рубль», «евро — российский рубль», «китайский юань — российский рубль», «евро — доллар США», «гонконгский доллар — российский рубль», «японская йена — российский рубль», «фунт стерлингов — российский рубль», «фунт стерлингов — доллар США», «швейцарский франк — российский рубль», «швейцарский франк — доллар США», «турецкая лира — российский рубль», «турецкая лира — доллар США», «белорусский рубль — российский рубль», «казахстанский тенге — российский рубль». По итогам 2018 года среднедневной объем торгов на валютном рынке составил 22 млрд долларов США.

 

Справка

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14 068,0 млрд рублей) и средствам клиентов (9 740,1 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru


/ СИА /
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