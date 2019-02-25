Примсоцбанк запускает «Юбилейный» кредит с фиксированной ставкой

Примсоцбанк объявляет о запуске нового потребительского кредита без обеспечения со ставкой 12,5% годовых. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев. Предложение доступно с 25 февраля по 30 апреля 2019 года.

Для оформления кредита требуется только паспорт, срок принятия решения по кредиту составляет 50 минут. Ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых и не зависит от наличия страхования, поручителя и как-либо других условий.

— В отличие от многих других продуктов, представленных на рынке потребительского кредитования, «Юбилейный» кредит действительно выдается под фиксированную ставку, без каких-либо дополнительных условий, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Если вам срочно понадобилась сумма в размере 250 тыс. руб., и не хочется кого-то привлекать в качестве поручителя, то это, пожалуй, лучший вариант, представленный на рынке на сегодняшний день».

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону: 8(800)200-42-02.