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Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру в номинации «Вклад года»

25 февраля 2019

Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года», учрежденной порталом «Банки.ру», в номинации «Вклад года». Самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц «Доходный».

Вклад «Доходный» был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8% годовых в рублях РФ, 4% годовых - в долларах США и 1,1% годовых - в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.
Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО «Россельхозбанк» постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.

«Для Россельхозбанка 2018 год стал особенным - портфель средств физических лиц с начала года увеличился более чем на 20% (около 180 млрд рублей) и превысил отметку 1 трлн рублей. Вклад «Доходный», действительно, был наиболее востребованным продуктом. Только за 2018 год мы привлекли во вклад порядка 375 млрд рублей. Благодарю Банки.ру за профессиональное признание и оценку деятельности РСХБ, а наших клиентов ‒ за оказанное доверие. Мы продолжим расширять линейку продуктов и услуг Банка, создавая новые продукты, повышая их доступность и качество обслуживания», ‒ отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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