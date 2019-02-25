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Супермаркет «Слата» открылся в Черемхово

25 февраля 2019

Первое в 2019-м году открытие магазина «Слата» прошло с размахом 23 февраля. Теперь и жители Черемхово могут делать покупки в новом магазине торговой сети по адресу: ул. Первомайская, 164.

1-й супермаркет «Слата» в Черемхово распахнул свои двери в День защитника Отечества. Для жителей города организовали праздничную программу и розыгрыш призов. Также в день открытия при сумме чека от 500 рублей покупатели получили ФрешКарту в подарок.

Справка:
Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин. На февраль 2019 года в составе сети 223 магазина.

/ СИА /
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