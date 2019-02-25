Иркутская область примет участие в конкурсе на проведение в 2020 году «Российской студенческой весны»

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке к проведению Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории Иркутской области в 2020 году. Регион, принимающий фестиваль, выбирается конкурсным путем на основании заявок субъектов. Заявка должна быть направлена не позднее апреля 2019 года и должна включать в себя детальную проработку всех вопросов, связанных с проведением мероприятия. Фото: old.bgita.ru

– Сегодня Иркутск – это один из крупнейших экономических, научных и культурных центров России, город театров, музеев, библиотек, выставочных залов, галерей. И без сомнения, что Иркутск – это и студенческий, и молодежный центр, в нем находится 12 вузов, 25 средних специальных учебных заведений и 11 профессиональных технических училищ. Общее количество студентов превышает 100 тысяч человек. Наша молодежь активно участвует во всех сферах общественной жизни, научно-исследовательской деятельности, спорте, творчестве. Для подготовки и проведения фестиваля потребуется объединение усилий всех заинтересованных сторон, поэтому я рассчитываю на самое тесное сотрудничество и взаимодействие, – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, также глава региона отметил, что мероприятия такого масштаба проводятся в Приангарье достаточно часто. Однако, на организацию студенческого фестиваля российского уровня регион заявляется впервые и нужно учесть все особенности, связанные именно с молодежной аудиторией.

Министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов представил проект региональной заявки. Он рассказал, что при положительном решении регион во время фестиваля посетят около двух с половиной тысяч человек. Участники оргкомитета обсудили вопросы размещения, питания и безопасности гостей мероприятия, а также фестивальную и культурную программы. С учетом замечаний и предложений региональная заявка будет доработана.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области