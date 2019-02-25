Новости

Иркутская область примет участие в конкурсе на проведение в 2020 году «Российской студенческой весны»

25 февраля 2019

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке к проведению Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории Иркутской области в 2020 году. Регион, принимающий фестиваль, выбирается конкурсным путем на основании заявок субъектов. Заявка должна быть направлена не позднее апреля 2019 года и должна включать в себя детальную проработку всех вопросов, связанных с проведением мероприятия. 

<p>Фото: old.bgita.ru</p>

Фото: old.bgita.ru

– Сегодня Иркутск – это один из крупнейших экономических, научных и культурных центров России, город театров, музеев, библиотек, выставочных залов, галерей. И без сомнения, что Иркутск – это и студенческий, и молодежный центр, в нем находится 12 вузов, 25 средних специальных учебных заведений и 11 профессиональных технических училищ. Общее количество студентов превышает 100 тысяч человек. Наша молодежь активно участвует во всех сферах общественной жизни, научно-исследовательской деятельности, спорте, творчестве. Для подготовки и проведения фестиваля потребуется объединение усилий всех заинтересованных сторон, поэтому я рассчитываю на самое тесное сотрудничество и взаимодействие, – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, также глава региона отметил, что мероприятия такого масштаба проводятся в Приангарье достаточно часто. Однако, на организацию студенческого фестиваля российского уровня  регион заявляется впервые и нужно учесть все особенности, связанные именно с молодежной аудиторией.

Министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов представил проект региональной заявки. Он рассказал, что при положительном решении регион во время фестиваля посетят около двух с половиной тысяч человек. Участники оргкомитета обсудили вопросы размещения, питания и безопасности гостей мероприятия, а также фестивальную и культурную программы. С учетом замечаний и предложений региональная заявка будет доработана.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании