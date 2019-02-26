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Татьяна, Елена, Ирина, Анна, Александра, Алексей и Сергей. Банк «Открытие» определил самые «предприимчивые» имена Иркутска

26 февраля 2019

Наиболее часто индивидуальными предпринимателями и генеральными директорами компаний малого и среднего бизнеса в Иркутской области являются мужчины с именами Александр, Алексей и Сергей. Среди женщин в лидерах Татьяны, Елены, Ирины и Анны.

В середине февраля банк «Открытие» провел исследование, в ходе которого были проанализированы профили более 1 200 индивидуальных предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса Иркутской области.

Первое место среди руководителей предприятий бизнеса с большим отрывом от соперниц заняли Татьяны с результатом 3,1% от общего количества, далее идут Елены (2,7%), Ирины и Анны (по 2% каждая).

Среди мужчин в безусловных фаворитах «предприимчивых» имен Александры (6,2%), следом за ними идут Алексеи (5,2%) и Сергеи (4,8%).

Эксперты выявили три женских имени, которые носят только руководители компаний, в вот индивидуальных предпринимателей с такими именами просто не обнаружилось: это Зоя, Лилия и Таисия. И, напротив, Нина, Александра, Зинаида, Яна встретились нам только среди индивидуальных предпринимателей.

Мужские имена, которых нет среди руководителей компаний, но которые попали в рейтинг благодаря пусть невысокой, но все же распространенности среди индивидуальных предпринимателей, тоже есть. Это Григорий, Данил и Марк. А некоторые руководители компаний носят такие редкие имена как Давид, Иосиф, Тимофей.

«Первые строки рейтинга ожидаемо занимают представители самых распространенных имен. Хотя, к примеру, Алексеи опередили Сергеев и заняли вторую строку только в Иркутской области среди всех регионов СФО», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

ТОП-10 мужских имен
 
Имя
Доля
1
АЛЕКСАНДР
6,2%
2
АЛЕКСЕЙ
5,2%
3
СЕРГЕЙ
4,8%
4
ДМИТРИЙ
4,0%
5
АНДРЕЙ
3,9%
6
ЕВГЕНИЙ
3,3%
7
ВЛАДИМИР
2,5%
8
МИХАИЛ
2,4%
9
МАКСИМ
2,0%
10
ИГОРЬ
2,0%

 

ТОП-10 женских имен
 
Имя
Доля
1
ТАТЬЯНА
3,1%
2
ЕЛЕНА
2,7%
3
ИРИНА
2,0%
4
АННА
2,0%
5
НАТАЛЬЯ
1,9%
6
СВЕТЛАНА
1,6%
7
ОЛЬГА
1,5%
8
МАРИНА
1,5%
9
ЮЛИЯ
0,9%
10
АНАСТАСИЯ
0,7%
 
 

 


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