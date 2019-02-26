Татьяна, Елена, Ирина, Анна, Александра, Алексей и Сергей. Банк «Открытие» определил самые «предприимчивые» имена Иркутска

Наиболее часто индивидуальными предпринимателями и генеральными директорами компаний малого и среднего бизнеса в Иркутской области являются мужчины с именами Александр, Алексей и Сергей. Среди женщин в лидерах Татьяны, Елены, Ирины и Анны.

В середине февраля банк «Открытие» провел исследование, в ходе которого были проанализированы профили более 1 200 индивидуальных предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса Иркутской области.

Первое место среди руководителей предприятий бизнеса с большим отрывом от соперниц заняли Татьяны с результатом 3,1% от общего количества, далее идут Елены (2,7%), Ирины и Анны (по 2% каждая).

Среди мужчин в безусловных фаворитах «предприимчивых» имен Александры (6,2%), следом за ними идут Алексеи (5,2%) и Сергеи (4,8%).

Эксперты выявили три женских имени, которые носят только руководители компаний, в вот индивидуальных предпринимателей с такими именами просто не обнаружилось: это Зоя, Лилия и Таисия. И, напротив, Нина, Александра, Зинаида, Яна встретились нам только среди индивидуальных предпринимателей.

Мужские имена, которых нет среди руководителей компаний, но которые попали в рейтинг благодаря пусть невысокой, но все же распространенности среди индивидуальных предпринимателей, тоже есть. Это Григорий, Данил и Марк. А некоторые руководители компаний носят такие редкие имена как Давид, Иосиф, Тимофей.

«Первые строки рейтинга ожидаемо занимают представители самых распространенных имен. Хотя, к примеру, Алексеи опередили Сергеев и заняли вторую строку только в Иркутской области среди всех регионов СФО», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

ТОП-10 мужских имен Имя Доля 1 АЛЕКСАНДР 6,2% 2 АЛЕКСЕЙ 5,2% 3 СЕРГЕЙ 4,8% 4 ДМИТРИЙ 4,0% 5 АНДРЕЙ 3,9% 6 ЕВГЕНИЙ 3,3% 7 ВЛАДИМИР 2,5% 8 МИХАИЛ 2,4% 9 МАКСИМ 2,0% 10 ИГОРЬ 2,0%