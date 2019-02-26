Татьяна, Елена, Ирина, Анна, Александра, Алексей и Сергей. Банк «Открытие» определил самые «предприимчивые» имена Иркутска

Наиболее часто индивидуальными предпринимателями и генеральными директорами компаний малого и среднего бизнеса в Иркутской области являются мужчины с именами Александр, Алексей и Сергей. Среди женщин в лидерах Татьяны, Елены, Ирины и Анны.
В середине февраля банк «Открытие» провел исследование, в ходе которого были проанализированы профили более 1 200 индивидуальных предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса Иркутской области.
Первое место среди руководителей предприятий бизнеса с большим отрывом от соперниц заняли Татьяны с результатом 3,1% от общего количества, далее идут Елены (2,7%), Ирины и Анны (по 2% каждая).
Среди мужчин в безусловных фаворитах «предприимчивых» имен Александры (6,2%), следом за ними идут Алексеи (5,2%) и Сергеи (4,8%).
Эксперты выявили три женских имени, которые носят только руководители компаний, в вот индивидуальных предпринимателей с такими именами просто не обнаружилось: это Зоя, Лилия и Таисия. И, напротив, Нина, Александра, Зинаида, Яна встретились нам только среди индивидуальных предпринимателей.
Мужские имена, которых нет среди руководителей компаний, но которые попали в рейтинг благодаря пусть невысокой, но все же распространенности среди индивидуальных предпринимателей, тоже есть. Это Григорий, Данил и Марк. А некоторые руководители компаний носят такие редкие имена как Давид, Иосиф, Тимофей.
«Первые строки рейтинга ожидаемо занимают представители самых распространенных имен. Хотя, к примеру, Алексеи опередили Сергеев и заняли вторую строку только в Иркутской области среди всех регионов СФО», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.
|
|
Имя
|
Доля
|
1
|
АЛЕКСАНДР
|
6,2%
|
2
|
АЛЕКСЕЙ
|
5,2%
|
3
|
СЕРГЕЙ
|
4,8%
|
4
|
ДМИТРИЙ
|
4,0%
|
5
|
АНДРЕЙ
|
3,9%
|
6
|
ЕВГЕНИЙ
|
3,3%
|
7
|
ВЛАДИМИР
|
2,5%
|
8
|
МИХАИЛ
|
2,4%
|
9
|
МАКСИМ
|
2,0%
|
10
|
ИГОРЬ
|
2,0%
|
|
Имя
|
Доля
|
1
|
ТАТЬЯНА
|
3,1%
|
2
|
ЕЛЕНА
|
2,7%
|
3
|
ИРИНА
|
2,0%
|
4
|
АННА
|
2,0%
|
5
|
НАТАЛЬЯ
|
1,9%
|
6
|
СВЕТЛАНА
|
1,6%
|
7
|
ОЛЬГА
|
1,5%
|
8
|
МАРИНА
|
1,5%
|
9
|
ЮЛИЯ
|
0,9%
|
10
|
АНАСТАСИЯ
|
0,7%