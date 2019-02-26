Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто

Иркутяне привыкли к тому, что выходные можно провести на Байкале, забронировав номер в гостинице за день-два до поездки. Однако этой зимой ситуация изменилась. Арендовать более-менее приличное жилье на Ольхоне по адекватной цене, похоже, будет не так просто. Если верить Вooking.com, 90% номерного фонда на февраль-март давно забронировано. С чем связан небывалый спрос на зимний Байкал, порталу SIA.RU рассказали хозяева гостиниц и гиды.

Фото: Ю. Спешилова

Спонтанно отдохнуть можно только в будни

Мест отдыха на Байкале много, но большинство иркутян предпочитают те, которые находятся в зоне транспортной доступности – это Малое море и остров Ольхон. Последние несколько лет именно остров Ольхон пользуется особой популярностью у иностранных и российских туристов: здесь невероятная красота еще сохранила свой первоначальный вид, а с января по май озеро с прозрачным льдом и торосами превращается в ледяную сказку. Владельцы гостиниц и гиды рассказали, что зимние выходные у них давно расписаны.

Восемьдесят номеров Усадьбы Никиты Бенчарова на Ольхоне зарезервированы уже давно. «У нас вся зима до середины марта, забронирована еще с июля, – рассказала Наталья Бенчарова, совладелица Усадьбы, руководитель общественной организации «Новое поколение». – Вторую зиму подряд туристы приезжают к нам в небывалом количестве полюбоваться сибирской зимой. Так что спонтанно приехать на Восьмое марта уже не получится».

А вот с материковой зоной ситуация с бронированием менее проблематична. «Народу действительно много, но бронируют в основном на выходные дни. В будние еще есть окна, – продолжает тему Галина Ершова, руководитель парк-отеля «Уюга» (материковая зона, Малое море). – В прошлом году до 23 февраля вообще почти никого не было, а сейчас всё изменилось. К нам, действительно, приезжают всё больше и больше людей».

Небывалый спрос на зимний отдых на Ольхоне заметили и гиды. Дарья Филиппова, гид по Байкалу, рассказала, что зимнее расписание у нее было сформировано еще в июле: «В январе я поняла, что за зиму у меня не будет вообще ни одного выходного», – говорит она.

Ситуация осложняется тем, что большая часть местных турбаз в районе Малого моря и Ольхона не работают в зимний сезон. Но, по словам одного из владельцев местной турбазы, спрос пока не настолько большой, чтобы «расчехлять» базу.«Я считаю, что рост количества туристов зимой – миф. 90 % местных турбаз закрыты на зиму, как и моя. Открывать пока просто нерентабельно. За всю зиму мне позвонила одна русско-китайская группа. Они снимали фильм. Я разместил этих людей и всё, остальное время здесь пусто».

Зима – сезон иностранцев

Респонденты портала SIA.RU считают, что главная причина роста популярности зимнего Байкала у туристов – реклама в соцсетях.

«Каждый турист после поездки на Байкал выкладывает в социальные сети сотни фотографий нашего льда, снега, красот, всего этого экстрима, – делится наблюдением Татьяна Постникова, гид по Байкалу. – А это лучшая реклама. И поэтому на следующий год едет уже не только один турист, а еще пять его друзей».

Зима традиционно считается временем отдыха иностранцев, поскольку для них сибирская зима с лютыми морозами и байкальский лёд – настоящее чудо природы. И гиды, и владельцы гостиниц отмечают рост туристов из Таиланда этой зимой. По их словам, поток тайцев вырос на 25%. Много туристов из Южной Кореи и европейцев – из Германии, Бельгии, Франции. А вот граждане Китая, по словам руководителей гостиниц, останавливаются в традиционных русских отелях очень редко. Их здесь не больше 5-10 %.

«Многочисленные китайские группы работают в обход местной инфраструктуры, – объясняет гид по Байкалу и Гималаям Юлия Спешилова. – У них китайские гиды, китайские гостиницы, китайские рестораны и уже появились китайские водители на машинах с китайскими номерами».

Что же касается русских туристов, то зимой на Байкал из других регионов приезжают преимущественно москвичи и жители Санкт-Петербурга. Стало очень популярным устраивать фототуры, практически все гости приезжают с хорошими фотоаппаратами. Галина Ершова добавляет, что на Байкал в последнее время приезжает очень много русских и иностранных молодожёнов. В качестве свадебного путешествия молодые влюблённые предпочитают зимний Байкал теплому морю.

Инфраструктура не готова, но наплыва гостей не избежать

Нынешний зимний сезон на Байкале оказался очень высоким по количеству туристов на Байкале, но снижения спроса на экстремальный отдых следующей зимой никто не ждет. При этом инфраструктура на Байкале часто оставляет желать лучшего. Не хватает, по словам наших спикеров, как ни странно звучит, не гостиниц, а элементарных туалетов. Говоря о благоустройстве, эксперты вспоминают, что на острове Ольхон только несколько лет назад провели электричество во все дома. Многие турбазы зимой закрыты, потому что они просто не оборудованы для работы в холодное время года. Поэтому руководители гостиниц и гиды относятся к наплыву туристов весьма настороженно.

«Я считаю, что въезд на остров Ольхон должен быть ограничен, – рассуждая о перспективах туризма на Байкале, говорит Наталья Бенчарова. – Нужно вводить туристический сбор. Местные жители только-только выходят из нищеты, начинают вставать на ноги. Нужно удовлетворять не спрос на отдых, а прежде всего, удовлетворять условия жизни для местного населения. На Ольхоне до сих пор нет даже хорошей клиники, нет четкой схемы вывоза мусора. Нужно обеспечить людям достойную жизнь, построить действительно современные гостиницы, а потом уже принимать гостей в таких количествах».

К беспокойству Натальи присоединяется и Юлия Спешилова: «Наплыв гостей из-за рубежа будет только расти.

Мы часто слышим от иностранных организаторов: «Сейчас мы отправим одну группу, если все пройдет хорошо, то на следующий год групп будет несколько». При этом инфраструктура очень слабая. Огромной проблемой остаётся отсутствие туалетов. У нас ведь даже не в каждом кафе есть теплый туалет, а уж на экскурсиях по Ольхону их просто нет совсем, никаких».

Юлия переживает и относительно политики китайского турбизнеса на Байкале: «Из-за того, что китайцы идут в обход системы, у них всё свое, деньги идут мимо России. А они очень важны для развития уровня гостевого бизнеса на Байкале! Это неправильно. В том же Китае такая ситуация невозможна, для большой группы иностранцев обязателен китайский гид».

Татьяна Постникова добавляет, что «несмотря на растущий турпоток, турбизнес на Байкале постоянно испытывает стрессы. В этом году был крайне неприятный инцидент: в разгар сезона запретили ездить по ледовой переправе микроавтобусам с пассажирами. Пришлось перевозить всех на хивусах (катерах на воздушной подушке). Это неудобно, потому что на переправе ничего не было оборудовано для перевозки. Люди были вынуждены ждать транспорт на морозе. Плюс это дополнительные расходы для туркомпаний, которые не были учтены в стоимости туров».

Отмечает Татьяна и чисто человеческие аспекты для успешного развития туризма на Байкале. «Нам нужно больше улыбаться. Гиды и так улыбчивые, а вот многие люди, с которыми туристы встречаются тут, – нет. А это тоже имидж страны. Еще важно учить иностранные языки. Быть гибкими и настроенными на развитие. А то у нас крайние позиции всегда – либо все можно, либо ничего нельзя. А золотой середины нет».