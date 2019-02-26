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Иркутская область вошла в тройку лидеров по популярности платежей банковскими картами

26 февраля 2019

Больше всего платят банковскими картами в московском регионе, в Магаданской и Иркутской областях. Меньше всего рассчитываются картами жители Чеченской Республики. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

Технологии не стоят на месте, и финансовый сектор тут не является исключением. Безналичные платежи и банковские карты все активнее используются в расчетах. В России на 1 октября 2018 года было 268 млн действующих банковских карт (по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а количество банкоматов находится на уровне чуть менее 200 тыс. В целом российская финансовая инфраструктура является достаточно развитой, и большинство людей могут удобно взаимодействовать с банками.

Российской спецификой является то, что банковские карты до настоящего времени зачастую используются лишь для снятия наличных средств, в то время как на Западе наличные деньги уже давно не в почете, и большая часть потребителей старается платить по карточке везде, где только возможно. Согласно статистике Центробанка и Росстата, в России карточные платежи продолжают набирать популярность, но по-прежнему более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными деньгами. Такое различие определяется множеством факторов:

  • Уровнем доверия к финансовым институтам. По этой причине многие в России не доверяют пластику, а предпочитают надежность бумажных денег.
  • Наличием соответствующей инфраструктуры. Далеко не везде у нас в стране можно расплатиться картой в отличие от наличных платежей.
  • Надо учитывать временной фактор, частные банки и многие финансовые технологии появились в постсоветских странах намного позже, и поэтому нужно дополнительное время на полноценное внедрение в общества таких новшеств.

Несмотря на эти пункты, скорее всего, путь России не будет уникальным, и через 5-10 лет тотальное большинство сделок будет осуществляться в безналичной форме, как и в других развитых странах мира.

Также как есть разница по популярности платежей банковскими картами между странами, внутри России наблюдается значительная дифференциация в этом аспекте между различными регионами. Для целей наглядного определения этих различий по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили «Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами – 2019».

Согласно исследованию, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в России в среднем 43% платежей население осуществило при помощи банковских карт. Это не очень много, например, в ряде стран этот показатель уже превышает 90%. С другой стороны, в 2017 году лишь 36% платежей осуществлялось при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами достаточно быстро растет, примерно на 20% в год.

При этом уровень популярности и ее динамика сильно разнятся от региона к региону. Лидером по развитости платежей пластиковыми банковскими картами является Москва и Московская область. Согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей в московском регионе совершается тут при помощи современных способов оплаты. Надо признать, что для Москвы есть некоторая особенность в статистике. В частности множество крупных интернет магазинов зарегистрировано именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели Москвы и занижает показатели других регионов. Однако учитывая, что онлайн торговля – это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, то такое искажение не является слишком уж большим.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется банковскими картами. Нахождение на лидирующих позициях данного региона не случайно. Во-первых, по числу платежных терминалов (аппаратов в точках продаж принимающих банковские карты) на душу населения Магаданская область занимает первое место в России (264 на 10 тысяч человек). Таким образом, этот дальневосточный регион обладает самой развитой финансовой инфраструктурой для оплаты по картам. Во-вторых, по числу операций он также занимает второе место (в среднем 206 операций в год, против 90 у среднего региона), то есть люди привыкли платить здесь картой не только за крупные покупки, но и при осуществлении повседневных трат, вплоть до буханки хлеба.

Кроме вышеназванных двух лидеров в десятку регионов с максимальной популярностью платежей банковскими картами входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Тыва и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей пластиком находится в диапазоне от 47% до 59%. Для сравнения, за пределами первой десятки в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%. Обращает на себя внимание, что многие сибирские и дальневосточные регионы показывают очень сильные результаты.

На другом полюсе в основном представлены южные регионы и регионы центральной России. Последнее место по распространенности платежей банковскими каратами занимает Чеченская Республика, где лишь 1,8% всех оплат совершают с помощью пластика. Примерно такая же ситуация в Республике Дагестан – 1,9%. Стоит отметить, что это не только устойчивое нежелание людей использовать современные способы оплаты, но и слабая развитость финансовой инфраструктуры. В этих двух республиках количество торговых точек с платежными терминалами самое маленькое в стране, и почти в 20 раз меньше, чем в среднем по регионам России.

Помимо вышеназванных двух республик другие четыре республики Северного Кавказа также находятся в десятке регионов с наименьшей долей платежей банковскими картами. Республика Ингушетия располагается на 78-м месте, Кабардино-Балкарская Республика – 77, Республика Северная Осетия – Алания – 76, а Карачаево-Черкесская Республика заняла 73 место в рейтинге с результатом 16,8%.

Среди регионов-аутсайдеров находятся Севастополь (79 место) и Республика Крым (75 место). В этих регионах финансовая инфраструктура относительно неплохая, однако технические сложности из-за санкций международных платежных систем сильно ограничивают возможности платежей банковскими каратами в этих регионах. По оценкам РИА Рейтинг, безналичные платежи продолжат быстро развиваться и в 2019 году. По итогам текущего года можно ожидать выход в среднем по России платежей банковскими картами на уровень более 50%, а в ближайшие 5 лет он должен достичь 70%. При этом расстановка регионов будет сохранятся примерно в текущем виде, то есть пластик будет более популярен на Севере и Востоке, а наличные деньги – на Юге.


/ СИА /
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