В Ангарске завершилась спартакиада «Иркутскэнерго»

Победой лыжников Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) в общекомандном зачёте завершилась зимняя спартакиада южных филиалов «Иркутскэнерго». Состязания проходили 22-24 февраля на базе отдыха «Звёздный» (Ангарск).

Команда ИЭСК также выиграла мужскую эстафету и лыжные гонки. Второе общекомандное место у спортсменов ТЭЦ-9 (Ангарск), замыкает турнирную таблицу ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское). Лыжницы ТЭЦ-9 одержали победу в женской эстафете, а «Кубок ветеранов» в лыжных гонках среди участников от 60 лет и старше завоевала ТЭЦ-11. В соревнованиях, которые проводятся ежегодно, традиционно приняли участие 13 команд филиалов, дочерних предприятий и команда Иркутской электросетевой компании. Победителю соревнований вручили специальный приз от компании En+ Group - спартакиада южных филиалов завершила очередной сезон проекта «На лыжи!», который реализуется совместно En+ Group, ОК РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок России с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия.

«Зимняя спартакиада филиалов южного куста «Иркутскэнерго» - ежегодный праздник зимних видов спорта: лыжные гонки, эстафета среди мужчин и женщин в четырех возрастных группах. Развитию спорта в «Иркутскэнерго» уделяется особое внимание, потому что успех организации и полноценное выполнение трудовых обязанностей зависят не только от компетентности работников, но и от состояния их здоровья. Спартакиады, турниры, чемпионаты и другие соревнования давно стали частью корпоративной культуры. А лыжные соревнования стали традиционными с момента основания «Иркутскэнерго», это без малого уже 65 лет», - отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью «Иркутскэнерго» Георгий Кузьмин.