ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK

ВТБ заключил дополнительные соглашения об увеличении до 7 млрд рублей документарного лимита российским дивизионам группы KGK, глобального игрока на рынке бриллиантов и производства ювелирных изделий.

В рамках лимита банк предоставляет гарантии исполнения обязательств по контрактам в пользу основного поставщика алмазов для группы KGK в России - компании «Алроса», а также гарантии возврата НДС.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ выдает все виды гарантий и резервных аккредитивов (stand-by), предусматривающие исполнение обязательств в денежной форме. Наше сотрудничество позволяет группе KGK последовательно наращивать объемы бизнеса в Якутии и Владивостоке, где успешно работают её алмазогранильные заводы».

Для справки:

Группа KGK была основана в Индии в 1905 году, занимает лидирующие позиции на мировом рынке бриллиантов. Представлена в 18 странах и имеет 15 фабрик и 22 представительства по всему миру.

Основным направлением деятельности является обработка и полировка алмазов, а также производство и продажа ювелирных изделий. ООО «С.Д. Даймонд» и ООО «ДДК» входят в российский дивизион международной группы KGK и являются одними из ведущих алмазогранильных предприятий Республики Саха (Якутия) и России в целом.