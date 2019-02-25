«БКС Брокер» выступит партнером акселерационной программы в области инвестиционного бизнеса и брокериджа Investtech 2019

«БКС Брокер» – партнер акселерационной программы в области инвестиционного бизнеса и брокериджа Investtech 2019.

Investtech 2019 – специализированная акселерационная программа, созданная для технологических стартапов, инвестиционных и брокерских компаний, банков. Целью программы стал запуск пилотных проектов – реально действующих сервисов между стартапами и крупными компаниями – участниками рынка. Программа акселератора реализуется компанией Финтех Лаб при поддержке Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), технологическим партнером акселератора является Группа компаний ЦФТ.

“Инвестиционный рынок - один из первых секторов финансового рынка, который переживает глубокую трансформацию под влиянием новых цифровых технологий, – рассказывает генеральный директор Финтех Лаб Антон Арнаутов. – Искусственный интеллект, большие данные, робоэдвайзинг, краудинвестинговые открытые платформы – все это явления не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Уверен, что и в нашем акселераторе мы увидим реализацию многих интересных практических решений на базе самых современных прорывных технологий”.

Директор Дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер» Николай Жмуренко отмчаети, что “«БКС Брокер» постоянно стремится улучшать предоставляемые клиентам сервисы и внедрять новые продукты, а также повышать эффективность внутренних процессов. В современных условиях это требует цифровой трансформации бизнеса, что означает для нас не только внутрикорпоративное развитие цифровых технологий, но и взаимодействие с внешними инновационными командами, стартапами, способными быстрее крупной компании тестировать и воплощать в жизнь новые идеи. Акселерационная программа призвана упорядочить и масштабировать такую работу с финтех-рынком, помочь нам найти среди ИТ-стартапов новые взаимовыгодные бизнес-партнерства”.

Программа этого года запущена, ведется активный прием заявок от команд-участников. Заявку можно подать по электронной почте info@fintech-lab.ru.

Финтех Лаб (www.fintech-lab.ru) – куратор акселерационных программ Banktech и Insurtech. Организатор Молодежного дня финтеха на форуме Finopolis, студенческого финтех-чемпионата Fintech Cup, а также инициатор создания Ассоциации стартапов «Финтех Старт».

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке. НАУФОР включена в Единый реестр Банка России как СРО в отношении следующих видов деятельности - брокерская, дилерская, управление ценными бумагами, депозитарная, деятельность управляющей компании.

Компания «БКС Брокер» (www.broker.ru) входит в ФГ БКС, которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».