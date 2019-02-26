Аналитики подсчитали, сколько в Иркутской области было куплено носков, трусов и галстуков к 23 февраля

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провел аналитическое исследование по продажам популярных подарков ко Дню защитника Отечества.

Чаще всего мужчинам к 23 февраля прекрасная половина человечества дарит рубашки, галстуки, средства для бритья, носки и трусы. Продажи указанных товаров начинают расти с начала февраля, а к празднику увеличиваются в 2 раза. Так, за период с 1 по 22 февраля продано более 64 тысяч рубашек на общую сумму 61 млн рублей, что в 1,5 раза превышает средние ежемесячные продажи в год. Средняя стоимость рубашки составляет 977 рублей. Лидерами по продажам рубашек к празднику являются Москва (9 656 шт.), Санкт-Петербург (7 493 шт.), Московская область (6 099 шт.), Омская область (2 427 шт.), Татарстан (2 357 шт.). Средний чек за рубашки растёт чётко с запада на восток. По мнению аналитиков OFD.ru, причина данной ситуации в том, что количество офисных сотрудников уменьшается пропорционально. Массовых продаж в восточных и северных регионах нет, торговать с низкой маржой становится невыгодно. Наибольший средний чек на рубашки зафиксирован в Камчатском крае (3 369 руб.), Еврейской автономной области (2 049 руб.), Республике Коми (1 727 руб.), Ямало-Ненецком (1 661 руб.) и Ненецком автономных округах (1598 руб.).

Классический мужской аксессуар также пользуется популярностью к празднику, в феврале продажи галстуков вырастают в 1,3 раза. Всего продано более 11 тысяч галстуков, средний чек составил 329 рублей. В ТОП-10 регионов по продажам вошли Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Московская, Иркутская, Омская и Амурская области, Красноярский и Приморский края, а также Татарстан. Всего на них приходится 75% продаж.

Традиционным подарком на 23 февраля считаются носки и трусы. И не зря – в преддверии Дня защитника Отечества женщины приобрели в подарок 57,5 тысяч трусов и 288 тысяч пар носков на общую сумму более 27 млн рублей. Данный показатель практически в три раза превышает средние продажи носков и трусов в год.

На средства для бритья в качестве подарка женщины потратили более 43 млн рублей. К 23 февраля было продано 211 тысяч бритв, гелей и пен для бритья – в 2,6 раз больше чем в среднем за год. В среднем цена такого подарка составила 206 рублей. Исходя из соотношения населения и количества продаж средств для бритья можно с уверенностью утверждать, что в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется тренд на бороду и эта мода не идет на убыль. Самые дорогие средства для бритья будут подарены на Сахалине (704 руб.), в Республике Адыгея (664 руб.), на Камчатке (547 руб.), Алтае (477 руб.) и Магадане (397 руб.). Лидерами по количеству проданных средств для мужской гигиены стали: Красноярский край (40 341 шт.), Москва (13 075 шт.) и Санкт-Петербург (12 629 шт.). Чуть меньше гелей и пен для бритья будет подарено в Татарстане (12 371 шт.), Башкортостане (10 586 шт.), Хакасии (5 608 шт.), Калининградской и Иркутской областях (5 260 шт. и 4 834 шт.). Замыкают десятку лидеров Брянская (3 783 шт.) и Московская (3 756 шт.) области.

Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.