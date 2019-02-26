Об ипотеке, санкциях и процентных ставках. Эксперты обсудили будущее банковского сектора

Рост банковского сектора продолжится за счёт снижения процентных ставок и популярности ипотеки. В то же время банки будут находиться под давлением, пока не станет известна степень жёсткости новых санкций США. Такое мнение высказал начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев в рамках онлайн-конференции «Российские банки: рост не отменяется».

О ставках и ипотеке

Прошлый год для российских банков был удачнее предыдущих. Несмотря на непрерывное пятилетнее снижение реальных доходов населения, год побил рекорды по объёмам ипотеки. Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев полагает, что в дальнейшем популярность ипотеки будет расти за счёт снижения процентных ставок: «Сейчас можно ожидать стабильных ставок по депозитам в течение полугода. Во второй половине года можно будет ждать снижения ставок по вкладам вслед за снижением годовых ставок инфляции и ставок ЦБ. Субсидируемые ставки по ипотеке могут быть в районе 8% в следующем году. Общие ставки по ипотеке могут прийти к этому уровню на год-два позже в случае сохранения проинфляционного роста глобальной экономики».

О банковской чистке

Продолжающаяся чистка в банковском секторе имеет как положительный, так и отрицательный эффект, считает Константин Бушуев: «Реальные результаты действий ЦБ – расчистка проблемных кредитов в секторе, снижение числа “банков-зомби”, резкое снижение числа нелегальных операций, уход почти в ноль теневого оттока капитала. Негативный эффект – огосударствление сектора, снижение предпринимательской инициативы. Пока ожидается, что зачистка будет продолжаться в течение минимум 2-3 лет. Под риском могут оставаться около 1/4 сектора».

О "санкциях из ада"

Среди внешних факторов для банковского сектора определяющим будет степень жёсткости новых санкций США. «В августе в проекте "санкций из ада" всех напугали возможными запретами на корреспондентские отношения российских госбанков с американскими. Но вскоре американские законодатели поняли, что подобная мера будет выстрелом себе в ногу, так как в этом случае неизбежны переводы расчётов России с ЕС за энергоносители в евро и рубли и сокращение зоны доллара в целом. В итоге в последнем заявлении по санкциям эта риторика уже не присутствовала», – уверен г-н Бушуев.

Маловероятным, по мнению эксперта «Открытие Брокер», будет отключение российских банков от международных платёжных систем: «Visa и MasterCard уже высказались в пользу сохранения присутствия на российском рынке, а также удовлетворили требование ЦБ по переводу процессинга в Национальную систему платёжных карт (НСПК). Плюс была создана платёжная система «Мир». SWIFT заявил, что не будет отключать Россию. А ЦБ на всякий случай создал российского дублёра. Потенциальные санкции по платёжным системам окажутся просто неэффективными и не будут иметь смысла, поэтому о них никто и не говорит».

О банковских акциях

Среди акций банков начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» рекомендует следить за бумагами Сбербанка. «Рост активов банковского сектора в этом году, скорее всего, продолжится, но в пределах 7-8%. При ускорении темпов роста ВВП в 2020-2022 годах можем увидеть и более высокие темпы роста сектора. Сбербанк может подрастать в I полугодии. Наша цель – в районе 280 рублей. Во II полугодии возможна коррекция. Акции «ВТБ» не растут, так как результаты деятельности банка остаются недостаточно привлекательными с точки зрения инвесторов».