Иномарка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская в Иркутске

Крупная авария произошла днем 25 февраля на перекрестке улиц Партизанская и Советская. Столкнулись Honda Odyssey и Subaru Impreza. Фото: vk.com/irkdtp

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, примерно в 16.30 автомобиль Honda следовала по улице Партизанская на зеленый сигнал светофора, за рулем находилась 35-летняя женщина. Слева от Honda наверх также поднимался трамвай. В этот момент на перекресток с Партизанской на Советскую выскочил Subaru и врезался в иномарку, параллельно следующую трамваю. От удара ее отбросило на металлические ограждения, рядом с которыми находились пешеходы. Помимо этого, в результате отброшенных ограждений поврежден неправильно припаркованный Мерседес.

Известно о 3 пострадавших пешеходах и пассажире Honda. Все они доставлены в больницы. Тяжесть полученных травм сейчас определяют медики.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.