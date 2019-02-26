Новости

Кооператив по заготовке, переработке и сбыту мяса намерены создать в Черемховском районе

26 февраля 2019

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по заготовке, переработке и сбыту мяса планируется создать в Черемховском районе. Этот вопрос обсуждался на выездном заседании совета по реализации пятилетнего плана развития сельского хозяйства района, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова в селе Лохово.

Участие в мероприятии приняли специалисты регионального минсельхоза, представители районной администрации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и руководители организаций. По информации пресс-службы правительства региона, в совещании участвовали также руководитель филиала Россельхозцентра по Иркутской области Анатолий Полномочнов, директор Центра агрохимической службы «Иркутский» Михаил Бутырин, руководитель Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Анатолий Кузнецов, директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, заместитель руководителя Россельхозбанка Сергей Прощаев и представители региональной службы Гостехнадзора.

Министр отметил, что привлечение к работе специалистов федеральных ведомств и кредитных организаций позволяет всесторонне рассматривать использование всех институтов развития агропромышленного комплекса, в том числе привлечение кредитных ресурсов для того, чтобы в процесс реализации Госплана могли включиться сельхозтоваропроизводители, имеющие разные финансовые возможности.

Сегодня Черемховский район по многим показателям в сфере сельского хозяйства занимает высокие позиции, так доля по производству молока составляет 11,6%, мяса – 3,3%. Здесь сосредоточено достаточно большое в регионе производство муки. И у района есть потенциал. Прежде всего, в освоении залежных земель – их здесь более 9 тыс. га. 

– Особенность Черемховского района заключается в том, что здесь не так много сельхозтоваропроизводителей, но все они достаточно крупные, – отметил Илья Сумароков. – Однако нет кооперационных связей между ними и населением. При том, что создание кооперации – один из главных механизмов реализации Госплана Иркутской области на 2019 – 2023 годы. И у нас есть все возможности для её развития: инфраструктура, меры государственной поддержки. Поэтому сегодня мы решаем с местными сельхозтоваропроизводителями, в том числе вопрос об организации в районе кооператива по переработке и сбыту мяса, в который будут вовлечены и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.

В ходе рабочей поездки делегация осмотрела фельдшерско-акушерский пункт в селе Новогромово, который был построен в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». На его строительство из областного бюджета было направлено 6,9 млн рублей. Кроме того, представители ведомства побывали у нескольких ведущих сельхозтоваропроизводителей района. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании