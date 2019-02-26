Кооператив по заготовке, переработке и сбыту мяса намерены создать в Черемховском районе

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по заготовке, переработке и сбыту мяса планируется создать в Черемховском районе. Этот вопрос обсуждался на выездном заседании совета по реализации пятилетнего плана развития сельского хозяйства района, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова в селе Лохово.

Участие в мероприятии приняли специалисты регионального минсельхоза, представители районной администрации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и руководители организаций. По информации пресс-службы правительства региона, в совещании участвовали также руководитель филиала Россельхозцентра по Иркутской области Анатолий Полномочнов, директор Центра агрохимической службы «Иркутский» Михаил Бутырин, руководитель Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Анатолий Кузнецов, директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, заместитель руководителя Россельхозбанка Сергей Прощаев и представители региональной службы Гостехнадзора.

Министр отметил, что привлечение к работе специалистов федеральных ведомств и кредитных организаций позволяет всесторонне рассматривать использование всех институтов развития агропромышленного комплекса, в том числе привлечение кредитных ресурсов для того, чтобы в процесс реализации Госплана могли включиться сельхозтоваропроизводители, имеющие разные финансовые возможности.

Сегодня Черемховский район по многим показателям в сфере сельского хозяйства занимает высокие позиции, так доля по производству молока составляет 11,6%, мяса – 3,3%. Здесь сосредоточено достаточно большое в регионе производство муки. И у района есть потенциал. Прежде всего, в освоении залежных земель – их здесь более 9 тыс. га.

– Особенность Черемховского района заключается в том, что здесь не так много сельхозтоваропроизводителей, но все они достаточно крупные, – отметил Илья Сумароков. – Однако нет кооперационных связей между ними и населением. При том, что создание кооперации – один из главных механизмов реализации Госплана Иркутской области на 2019 – 2023 годы. И у нас есть все возможности для её развития: инфраструктура, меры государственной поддержки. Поэтому сегодня мы решаем с местными сельхозтоваропроизводителями, в том числе вопрос об организации в районе кооператива по переработке и сбыту мяса, в который будут вовлечены и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.

В ходе рабочей поездки делегация осмотрела фельдшерско-акушерский пункт в селе Новогромово, который был построен в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». На его строительство из областного бюджета было направлено 6,9 млн рублей. Кроме того, представители ведомства побывали у нескольких ведущих сельхозтоваропроизводителей района.