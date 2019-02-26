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Гонки на собачьих упряжках «Baikal Race» пройдут 2-4 марта

26 февраля 2019

Гонки на собачьих упряжках состоятся в рамках XVI Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» со 2 по 4 марта. Заявки на участие в соревнованиях подали спортсмены из Иркутска, Братска, Шелехова, Красноярска, Хабаровска и Барнаула.

Программой соревнований предусмотрены гонки на 100 и 155 км в двух дисциплинах – «нарты» и «лыжи».

По информации организаторов участники возьмут старт предварительно в 17.00 возле ледокола «Ангара» в Иркутске, проследуют по водохранилищу до поселка Большая Речка, совершат переход через перевалы Челпановский и Черный до турбазы «Приют старателей», доберутся до Байкальского центра ездового спорта в Листвянке и через Никольскую горку начнут обратный путь. Финиш для участников гонки на 100 км будет возле гостиницы «Прибайкальская», на 155 км – около ледокола «Ангара».

Победители и призеры гонки будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Кроме того, участникам соревнований в зависимости от показанных результатов будут присвоены спортивные разряды по ездовому спорту.


/ СИА /
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