О давлении на бизнес теперь можно сообщить по специальной телефонной линии

В СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений и экстренного реагирования на сведения о давлении на бизнес. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к Председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495) 986-78-18. Все принятые сообщения для оперативного рассмотрения и реагирования передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России.

На территории Приангарья можно обратиться по номеру телефона регионального следственного управления СК России – 8 (3952) 26-19-09.