Новости

О давлении на бизнес теперь можно сообщить по специальной телефонной линии

26 февраля 2019

В СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений и экстренного реагирования на сведения о давлении на бизнес. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Иркутской области. 

Прием сообщений, а также запись на личный прием к Председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495) 986-78-18. Все принятые сообщения для оперативного рассмотрения и реагирования передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России.

На территории Приангарья можно обратиться по номеру телефона регионального следственного управления СК России – 8 (3952) 26-19-09.  


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании