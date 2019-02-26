АТБ включен в список уполномоченных банков по выдаче банковских гарантий

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в перечень уполномоченных банков, имеющих право выдавать банковские гарантии в обеспечение расчетов с агентами в системе взаиморасчетов BSP (Billing and Settlement Plan) перед IATA* по перечислению:
- денежных средств, вырученных от продажи пассажирских перевозок;
- штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом своих обязательств по соответствующему агентскому договору о продаже пассажирских перевозок.
Предоставление банковской гарантии является обязательным критерием для аккредитованных агентов IATA и, как следствие, неотъемлемым условием работы в системе взаиморасчетов BSP.
*IATA- международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА (англ. International Air Transport Association, сокр. IATA) международная неправительственная организация. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Европейский центр — в Женеве (Швейцария). ИАТА имеет 101 представительство по всему миру.
Официальный сайт https://www.iata.org