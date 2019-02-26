АТБ включен в список уполномоченных банков по выдаче банковских гарантий

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в перечень уполномоченных банков, имеющих право выдавать банковские гарантии в обеспечение расчетов с агентами в системе взаиморасчетов BSP (Billing and Settlement Plan) перед IATA* по перечислению:

- денежных средств, вырученных от продажи пассажирских перевозок;

- штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом своих обязательств по соответствующему агентскому договору о продаже пассажирских перевозок.

Предоставление банковской гарантии является обязательным критерием для аккредитованных агентов IATA и, как следствие, неотъемлемым условием работы в системе взаиморасчетов BSP.