Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2018 год. По итогам прошлого года объем выданных кредитов МСБ вырос на 11% по сравнению с 2017-м, до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к результатам докризисного 2014-го (6,9 трлн рублей).
Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018-м до 74 против 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 01.01.2019 составил 4,2 трлн рублей, прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Лидерами рынка по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ остаются Сбербанк, ВТБ и «Райффайзенбанк» (см. таблицу). В топ-10 по сравнению с результатами 2017 года вошли «Зенит», «Примсоцбанк» и «Кубань Кредит». Среди банков из топ-30 рэнкинга наибольший темп прироста выдач (191% за 2018-й) показал банк «Национальный стандарт», присоединивший в прошлом году дочерний «РусЮгбанк».
Топ-30 банков по объему выданных кредитов МСБ
|Место в рэнкинге по объему кредитов, выданных субъектам МСБ
|Банк
|Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб.
|Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2018 г., %
|На 01.01.2019
|На 01.01.2018
|За 2018 г.
|За 2017 г.
|1
|1
|ПАО Сбербанк
|1 609 187
|1 293 089
|24,4
|2
|2
|ПАО «Банк ВТБ»
|896 262
|729 733
|22,8
|3
|3
|АО «Райффайзенбанк»
|199 789
|129 619
|54,1
|4
|7
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|90 811
|45 172
|101
|5
|4
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
|87 342
|102 207
|-14,5
|6
|12
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|66 990
|39 720
|68,7
|7
|10
|Промсвязьбанк (ПСБ)
|63 153
|44 884
|40,7
|8
|8
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|57 849
|69 225
|-16,4
|9
|26
|ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»
|50 832
|39 455
|28,8
|10
|11
|КБ «Кубань Кредит» (ООО)
|41 301
|41 167
|0,3
|11
|15
|ПАО «КБ «Центр-инвест»
|31 062
|28 776
|7,9
|12
|16
|ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
|29 711
|28 483
|4,3
|13
|17
|ПАО «НБД-Банк»
|26 005
|25 492
|2
|14
|20
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|24 897
|18 292
|36,1
|15
|18
|АО «Банк Интеза»
|21 631
|22 649
|-4,5
|16
|19
|«СДМ-БАНК» (ПАО)
|20 575
|22 391
|-8,1
|17
|13
|«ТКБ БАНК» (ПАО)
|19 439
|37 436
|-48,1
|18
|21
|ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
|19 142
|17 632
|8,6
|19
|22
|ПАО «Запсибкомбанк»
|16 140
|14 977
|7,8
|20
|23
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|14 880
|12 715
|17
|21
|30
|ПАО КБ «УБРиР»
|13148
|10166
|29,3
|22
|34
|АО «Банк «Национальный стандарт»
|12 932
|4 438
|191,4
|23
|28
|АО «СМП Банк»
|12 200
|9 943
|22,7
|24
|-
|ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
|11 812
|11 638
|1,5
|25
|-
|РНКБ Банк (ПАО)
|9 014
|4 165
|116,4
|26
|-
|ПАО «Энергомашбанк»
|7 575
|6 000
|26,3
|27
|-
|АО КБ «Ассоциация»
|7 271
|4 414
|64,7
|28
|24
|«АТБ» (ПАО)
|6 248
|7 081
|-11,8
|29
|27
|АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
|6 133
|7 349
|-16,5
|30
|29
|ПАО «БАНК СГБ»
|5 762
|6 491
|-11,2
|Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков