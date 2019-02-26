Топ-30 банков по объему выданных кредитов МСБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2018 год. По итогам прошлого года объем выданных кредитов МСБ вырос на 11% по сравнению с 2017-м, до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к результатам докризисного 2014-го (6,9 трлн рублей).

Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018-м до 74 против 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 01.01.2019 составил 4,2 трлн рублей, прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лидерами рынка по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ остаются Сбербанк, ВТБ и «Райффайзенбанк» (см. таблицу). В топ-10 по сравнению с результатами 2017 года вошли «Зенит», «Примсоцбанк» и «Кубань Кредит». Среди банков из топ-30 рэнкинга наибольший темп прироста выдач (191% за 2018-й) показал банк «Национальный стандарт», присоединивший в прошлом году дочерний «РусЮгбанк».

Топ-30 банков по объему выданных кредитов МСБ