АТБ занял 28-ю место в рейтинге банков по объему выданных кредитов МСБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2018 год. По итогам прошлого года объем выданных кредитов МСБ вырос на 11% по сравнению с 2017-м, до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к результатам докризисного 2014-го (6,9 трлн рублей).

Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018-м до 74 против 66% годом ранее. Азиатско-Тихоокеанский банк занимает 28-ю позицию по объему выданных кредитов МСБ.