Новости

Сбербанк планирует алгоритмизировать 99% валютных сделок

26 февраля 2019

Сбербанк планирует в течение 2019 года алгоритмизировать 99% валютных сделок.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Автоматизация стандартных процессов экономит самый ценный ресурс — время наших клиентов и сотрудников. Это также позволит уделять больше времени крупным сделкам, операциям в неликвидные часы, сделкам с редкими валютами, которые по-прежнему будут требовать ручных операций».

Следует отметить, что в течение 2018 года количество клиентских сделок с валютой, которые обрабатываются роботизированными алгоритмами, выросло с 50% до 90%. В 2019 году планируется повысить этот показатель до 99%. При этом изменения числа трейдеров не произошло, но в территориальных подразделениях банк добился существенной оптимизации трудозатрат сотрудников, занимавшихся заведением «ручных» сделок.

Сегодня Сбербанк также активно использует алгоритмы в операциях с акциями и рассматривает возможность развития в другие активы.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании