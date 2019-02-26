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«Помогаем делом». ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства

26 февраля 2019

Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом». Это первая рекламная кампания подобного масштаба от лица объединенного банка ВТБ в поддержку малого и среднего бизнеса. Коммуникация охватит все медиа каналы — ТВ, интернет, пресса, радио и продлится с 25 февраля по 31 марта.

Главные герои кампании — реальные клиенты банка ВТБ. ТВ-ролик снят в стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей историей успеха — рассказывает и показывает, как ВТБ помог им вывести бизнес на новый уровень. Режиссером ТВ-ролика стал Олег Трофим. Съёмки прошли в пяти городах России на действующих предприятиях клиентов банка.

Герой одного из роликов — Владимир Оксаниченко, владелец полносистемного форелевого хозяйства «Кала-Ранта» в республике Карелия говорит: «В начале 2000-х я начал заниматься организацией охраны ладожского лосося и его воспроизводством. Стал изучать тему выращивания рыбы, много ездил, смотрел, как все это выстроено, и позже решил создать свое предприятие. Мы взяли кредит в одном из банков, но его условия показались нам не слишком комфортными. В итоге приняли решение рефинансировать его и взять дополнительные средства на расширение товарного производства в банке ВТБ, предложение которого оказалось действительно выгодным. Так мы начали сотрудничество, и могу с уверенностью сказать, что с такими партнерами действительно удобно работать».

В рамках рекламной кампании, подтверждая идею «помогаем делом», с 25 февраля по 28 марта ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпринимателей. Конкурс дает возможность предпринимателям рассказать историю становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от банка ВТБ.

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своем бизнесе на сайте проекта delo.vtb.ru в период с 25 февраля 2019 по 28 марта 2019. Финалисты будут определены по результатам народного голосования. Далее, экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым выберет трех победителей. Каждый из победителей получит рекламную кампанию своего бизнеса от банка ВТБ и станет известен на всю страну, а также годовое премиальное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг по выходу на экспорт. Во время рекламной кампании предприниматели смогут бесплатно открыть счет в ВТБ и получить три месяца обслуживания в подарок.

«Мы хотим, чтобы примеры динамичного развития российских компаний вдохновляли как начинающих, так и опытных предпринимателей на новые успехи в бизнесе. Наш конкурс позволяет всем участникам рассказать о своем деле потенциальным клиентам во всех регионах страны, — комментирует Денис Бортников. — Проект „Помогаем делом“ доказывает, что реализация самых смелых бизнес-идей — абсолютно достижимая цель, которая зависит от самого предпринимателя. Со своей стороны, банк ВТБ готов поддержать лучшие проекты и дать им дополнительный импульс для развития».


/ СИА /
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