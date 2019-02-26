Банк «Открытие» стал партнером федерального проекта «Мама-предприниматель»

До конца года проект охватит 50 регионов страны и благодаря экспертизе банка «Открытие» выйдет на новый профессиональный уровень.

Все женщины-предприниматели, участницы программы «Мама-предприниматель», могут воспользоваться специальными предложениями от банка «Открытие», в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy. Победители региональных этапов проекта получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в банке «Открытие».

Образовательный проект «Мама-предприниматель» проводится в партнерстве с «Опорой России», Корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Проект пройдет в офлайн-формате с февраля по декабрь, при этом каждый региональный этап продлится пять дней. В течение этого времени девушки будут активно разрабатывать свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров и учиться у опытных предпринимателей. В конце проекта пройдет финальный конкурс бизнес-планов, на котором участницы проекта защищают свои идеи перед экспертным жюри.

«Согласно данным Индекса женской предпринимательской активности WBI (Woman Business Index), основными барьерами для старта бизнеса женщины считают отсутствие стартового капитала, недостаток знаний и опыта, а также неуверенность в себе. Программа «Мама-предприниматель» формирует практические навыки ведения бизнеса. Проект позволяет сделать первые шаги в открытии бизнеса, в том числе женщинам, находящимся в декретном отпуске. Сейчас мы наблюдаем тренд на кастомизацию и таргетирование в социальном разрезе бизнес-клиентов. В 2019 году банк «Открытие» ориентируется на пакеты услуг для малого бизнеса и создает специальные продукты и предложения для женщин-предпринимателей», – отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Уникальность проекта в том, что он реализуется совместно c представителями государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Мы уверены, что благодаря экспертизе Банка «Открытие» проект выйдет на новый профессиональный уровень. Корпоративный фонд компании Amway «В ответе за будущее» видит проект «Мама-предприниматель» не только как экономический, но и как социальный. Обучение помогает женщинам обрести финансовую независимость, поддержать семью и реализовать свои мечты», - сказала президент Благотворительного фонда компании Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская.

Организаторы проекта «Мама-предприниматель» – Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Корпорация МСП и благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». Федеральный партнер – Банк «Открытие».

Подробные условия для участников проекта «Мама-предприниматель» на сайте Банка.