Промсвязьбанк открыл ГК «Обувь России» кредитную линию на 3 млрд рублей

Промсвязьбанк и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение на сумму 3 млрд рублей. В рамках него банк предоставляет группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

«Мы рады началу сотрудничеству с одним из крупнейших банков нашей страны, что открывает для нас новые возможности по финансированию развития бизнеса, — комментирует Антон Титов, директор ГК «Обувь России». — В последние два года мы активно наращиваем объемы по всем основным направлениям, включая розничную сеть и обувное производство. У нас также амбициозные планы по росту и на этот год, что позволит нам укрепить лидерские позиции на рынке. Поэтому финансовая поддержка Промсвязьбанка сыграет важную роль в реализации долгосрочной программы развития нашей компании».

«Важной задачей для Промсвязьбанка является развитие и поддержка отечественных производителей. Для нас это одна из возможностей по реализации задач, поставленных перед банком государством, — комментирует директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин. — Компания «Обувь России» динамично растет, модернизирует производственные мощности, внедряет новые технологии и расширяет свое присутствие по всей стране. Мы ценим тот факт, что можем внести свой вклад в развитие бизнеса «Обуви России» и тем самым способствовать становлению легкой промышленности в нашей стране в целом и обувной отрасли в частности».

Выручка «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 9% до 11,53 млрд рублей. Компанией было открыто 192 новых магазинах, включая 144 собственных. Компания существенно расширила географию сбыта, выйдя в более чем 80 новых городов. В этом году «Обувь России» планирует сохранить темпы роста, открыв 100-150 новых магазинов.