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Система ДБО «Интернет-офис» Дальневосточного банка позволяет получать информацию о налоговых начислениях и штрафах ГИБДД в любое время

26 февраля 2019

Теперь вы можете получать информацию о налоговых начислениях и штрафах ГИБДД в любое время, не выходя из дома. Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-офис» (в том числе и «Мобильный офис») Дальневосточного банка позволяет не только оперативно получать необходимые сведения, но и совершать платежи в режиме реального времени. Для этого необходимо пройти простую регистрацию:

В «Интернет-офисе»:

  • в разделе «Настройки» выберите вкладку «Подписки»;
  • во вкладке «Подписки» нажмите кнопку [Добавить]. Выберите интересующую вас категорию («Налоги» или «Штрафы ГИБДД»), заполните запрашиваемые реквизиты (номер ИНН или водительского удостоверения/Свидетельства о регистрации ТС, в зависимости от выбранной категории);
  • в поле «Название подписки» введите название на ваш выбор.

В «Мобильном офисе»:

  • в разделе «Операции» выберите вкладку «Счета на оплату», нажмите кнопку [+]. Выберите интересующую вас категорию («Налоги» или «Штрафы ГИБДД»), заполните запрашиваемые реквизиты (номер ИНН или водительского удостоверения/Свидетельства о регистрации ТС, в зависимости от выбранной категории);
  • в поле «Название подписки» введите название на ваш выбор;
  • нажмите кнопку [√] в правом верхнем углу.

После заполнения всех данных вы сможете получать информацию о начислении налогов и штрафов ГИБДД и оплачивать их в «Интернет-офисе» или в мобильном приложении.

По вопросам подключения к системе дистанционного банковского обслуживания («Интернет-офис» и «Мобильный офис») обращайтесь в информационный центр по телефону 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ СИА /
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