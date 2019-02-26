Пожар на улице Рабочего Штаба в Иркутске: горит мебельных цех

Утром 26 февраля в иркутском частном цехе по сборке мебели на Рабочего Штаба, 38 произошёл пожар. В 10.40 пожар был локализован на площади 360 кв. м.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, существовала угроза перехода огня на соседние здания. Пожар тушат пять единиц техники и 22 человека личного состава.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.



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