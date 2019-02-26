Скульптуру Даши Намдакова установили в Красноярске

Скульптуру Даши Намдакова установили в Красноярске на территории Сибирского федерального университета. Презентацию приурочили к началу Универсиады. Представлял работу сам автор, сообщает сетевое издание «Ариг Ус».

«Для меня это очень знаково, что в этом городе, где я получил знания, получил профессиональное образование, мне доверили, в такие знаковые дни для региона, поставить скульптуру, – рассказал мастер. – Особенно перед таким шикарным университетом».

Даши Намдаков закончил Красноярский художественный университет в 1992 году. И именно в этом городе стал скульптором. С его слов, идею о создании скульптуры начали обсуждать год назад.

Работа называется «Трансформация». Весит около 8 тонн. Известно, что отливалась она в Бурятии, в художественных мастерских. Из Улан-Удэ в Красноярск ее доставили на специальном автомобиле. По словам Надежды Комаровой, искусствоведа арт-фонда Даши Намдакова, в скульптуре мастер попытался воссоздать образ сибиряка. В основании присутствуют скальные фрагменты искусств древних цивилизаций: сфинкс Древнего Египта, древнеславянские знаки, орнаменты кочевых народов Евразии. Всё это когда-то было исполнено древними мастерами из скал, и сама природа участвует в сотворении культурного наследия.

«Не может не радовать и широкая география прописки скульптур нашего замечательного земляка. Среди этих дорогих сердцу мест Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, площади Лондона, Казани, Альметьевска, Астаны, Кызыла, сакральный остров Ольхон и так далее, – отметил иркутский предприниматель и меценат Виктор Бронштей на своей странице в Facebook.

– Отрадно, что обладателем замечательной скульптуры «Трансформация» буквально вчера, в канун открытия универсиады стал наш сосед Красноярск! С чем от души поздравляем и замечательный город, и большого Мастера, нашего друга Даши Намдакова!»