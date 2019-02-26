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В Иркутске стартовал кулинарный проект «Слата-шеф»

26 февраля 2019

В 2019 году торговая сеть «Слата» планирует совершить настоящий гастрономический прорыв, выйдя на кулинарную сцену столицы Приангарья с рядом вкусных мероприятий мирового уровня. Проект «Слата-шеф» стартовал в канун мужского праздника мастер-классом от шеф-поваров. Тренер в области здорового питания Павел Кибарт и чемпион Мачей Грубман, славящийся своими стейками и ребрышками, сражались за симпатии зрителей. А победили дружба и любовь… любовь к вкусной еде, сытной и полезной!

2 марта. Слата-шеф приглашает всех вкусно встретить весну на захватывающем мастер-классе польских поваров в рамках 5-го ежегодного фестиваля «Живи на Байкале» в п. Листвянка. 

В программе:
12:00 – ледовые развлечения;
13.00 – мастер-класс польских поваров, угощение глинтвейном;
13:00 – хоккейный матч между столичными командами;
13:00 – начало интерактивной программы (конкурсы, соревнования);
19:15 – праздничный салют.

Также 2 марта на льду Байкала пройдет XV Международный Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод» 

6 марта, в преддверии Международного женского дня, пройдет ещё один мастер-класс от известнейших польских рестораторов, который особенно будет полезен мужчинам. Расскажем и покажем: и как любимую удивить и порадовать в праздник, и как её прекрасной фигуре не навредить. В программе: конкурсы, подарки и, конечно, дегустации! А ещё разыграем продуктовые наборы из ингредиентов блюд, приготовленных на нашем мастер-классе.

И это только начало – впереди целая череда кулинарных праздников от «Слаты»: мастер-классы с бренд-поварами, поварами ресторанов и кондитерами г. Иркутска, видеорецепты, вдохновляющие на приготовление вкусной, полезной и здоровой пищи, выпуск журналов «Кулинарный гид» и издание книги рецептов.

Проект «Слата-шеф» превратит повседневную готовку в истинное удовольствие и вдохновит каждого на приготовление вкусной, правильной и здоровой еды.

Справка:
Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин. На февраль 2019 года в составе сети 223 магазина.
Павел КИБАРТ – кулинарный тренер, шеф-повар кухни в одном из известнейших варшавских ресторанов. Имеет 20-летний опыт в области кухни fit (здоровое питание), а также в составлении диет. 
Мачей ГРУБМАН – чемпион мира в конкурсе Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue. Славится своими фирменными ребрышками и стейками. Готовит по несколько тысяч блюд в течение одного дня!

<p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»</p>
/ СИА /
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