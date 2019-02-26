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БрАЗ впервые сертифицировал производство продукции для строительства судов

26 февраля 2019

Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ успешно прошел аудит на соответствие требованиям классификации судов (DNV-GL-RU-SHIP) и получил сертификат на сплавы 5-й группы, применяемые при судостроении. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

<p>Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ</p>

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Аудит был проведен по запросу Каменск-Уральского металлургического завода, производящего и поставляющего продукцию на судостроительные заводы. В результате аудита в 2018 году на БрАЗе сертифицировали процесс производства слитков сплава 5083. Из этих слитков ОАО «КУМЗ» изготавливает листы и плиты морского назначения. Далее они поступают на судостроительные заводы.

– Благодаря работе специалистов БрАЗа, а также дирекции по сбыту, дирекции менеджмента качества и технической дирекции РУСАЛа подготовка к аудиту прошла успешно, все поставленные задачи были своевременно выполнены. Потребитель получил опытную партию слитков, одобрил ее, и сейчас мы отгружаем продукцию для судостроения, чего раньше никогда не было, – говорит Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ.

– Качество произведенной на БрАЗе продукции удовлетворяет требованиям потребителя, – пояснил Игорь Бобков, директор по литейному производству БрАЗа ОК РУСАЛ. – Первые опытные партии слитков сплава 5083 были отправлены в 2018 году, за январь-февраль текущего года отгружено уже более 120 тонн продукции.

Сертификация процессов производства по правилам классификации судов позволит повысить конкурентоспособность продукции БрАЗа на рынке. В будущем это поможет расширить круг покупателей продукции Братского алюминиевого завода. 

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

/ СИА /
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