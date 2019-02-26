Чистая прибыль ВТБ за 2018 год составила 178,8 млрд руб.

ВТБ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2018 г.

Чистая прибыль за 2018 г. увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд руб. благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов.



Чистые процентные доходы за 2018 г. выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 468,6 млрд руб. на фоне продолжения роста корпоративного и розничного кредитования в IV квартале. Чистая процентная маржа по итогам 2018 г. снизилась на 20 б.п. по сравнению с прошлым годом до 3,9%. Чистая процентная маржа составила 3,4% в IV квартале 2018 г. по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года.



Чистые комиссионные доходы за 2018 г. снизились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 90,0 млрд руб. в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 г.



Стоимость риска за 2018 г. составила 1,6%, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость риска за IV квартал 2018 г. достигла 1,7%, увеличившись на 20 б.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Расходы на создание резервов составили 167,1 млрд руб. за 2018 г., снизившись на 2,8% по сравнению с 2017 г.



Группа продолжила повышать эффективность затрат в 2018 г., сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (С/I) до 40,5% по сравнению с 44,0% за прошлый год. Расходы на персонал и административные расходы сократились на 0,4% за 2018 г. по сравнению с прошлым годом до 259,8 млрд руб. и на 4,5% в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. до 72,5 млрд руб.



В 2018 г. кредитный портфель, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 18,7% до 11 427,1 млрд руб. в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 28,7% и 15,5% соответственно по итогам отчетного периода. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования на 31 декабря 2018 г. составляла 18,6% и 17,8% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2018 г. сократилась до 5,7% по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 г. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю продолжило снижаться и составило 6,4% на 31 декабря 2018 г., по сравнению с 7,1% на 30 сентября 2018 г. и 7,5% на 1 января 2018 г. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2018 г. увеличилось до 112,0% по сравнению со 103,7% на 30 сентября 2018 г. и 109,3% на 1 января 2018 г.

Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, составили 10 403,7 млрд руб., увеличившись по итогам отчетного периода на 15,9%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы до 79% на 31 декабря 2018 г., в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 102,8% на конец 2018 г., по сравнению с 104,6% на 30 сентября 2018 г. и 99,5% на 1 января 2018 г.

По итогам отчетного периода средства клиентов — юридических лиц увеличились на 8,6%, средства клиентов — физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, выросли на 27,7%. По состоянию на 31 декабря 2018 г. доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,7% и 14,0% соответственно.

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,0% на 31 декабря 2018 г. по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 г.

По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 12 месяцев 2018 г.

Высокая прибыльность поддерживала уровень достаточности капитала на фоне ускорения роста кредитования: на 31 декабря 2018 г. коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,5% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,3% и 12,5% на 1 января 2018 г.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ:

«2018 год стал вторым по счету в рамках реализации нашей трехлетней стратегии, и я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли. На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц. В результате безукоризненно реализованного присоединения ВТБ24 в 2018 году мы стали объединенным банком, продолжили развивать наш бренд, достигли значительных бизнес-синергий и экономии расходов, при этом открывая новые возможности и преимущества для наших клиентов.

Мы уверенно начали 2019 год, продолжающаяся глубокая трансформация нашего бизнеса и новые стратегические инициативы будут способствовать успеху ВТБ как в текущем году, так и в дальнейшем».

Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Брокер:

«Отчетность ВТБ вызывает неоднозначные впечатления. Чистая прибыль банка по итогам 2018 г. превзошла как прогнозы менеджмента, так и консенсус прогноз аналитиков и достигла 178,8 млрд руб. – отличный результат. К сожалению, больших дивидендов по итогам 2018 г., скорее всего, не будет: коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,5% и 12,0% соответственно.

Довольно неприятный момент – падение чистой процентной маржи до 3,4% против 4,1% в прошлом квартале и годом ранее. На показатель оказало давление повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, возросли расходы на резервы, показатель С/I поднялся до 44,6%, а чистые комиссионные и процентные доходы снизились как в квартальном, так и в годовом выражении.

На сегодняшнем конференц-коле будет интересно услышать прогноз компании на 2019 г., а также коэффициент дивидендных выплат по итогам 2018 г. Ранее было сообщение Reuters о том, что на дивиденды может быть направлено 15% от чистой прибыли».