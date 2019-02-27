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ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов

27 февраля 2019

ВТБ по итогам 2018 года стал абсолютным лидером рынка рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. За прошлый год в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тысяч кредитов на сумму 83,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека».

По сравнению с 2017 г. объем выдачи по программе рефинансирования увеличился в два раза. Только в декабре этой услугой воспользовались порядка 5,5 тысячи ипотечных заемщиков, оформивших кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей. За весь 2018 год доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила 12,44%.

На первичном рынке недвижимости Москвы и области средняя сумма в рамках рефинансирования составила около 3,6 млн руб., в других регионах – порядка 1,7 млн. На рынке готовых объектов – 4,3 и 1,8 млн рублей, соответственно. Средний срок кредита зафиксирован на уровне 17 лет, фактический срок выплаты – 7 лет, средний размер первоначального взноса - порядка 30-35% от стоимости квартиры.

Кредит в рамках программы рефинансирования в ВТБ доступен по ставке от 10,1% годовых. Также заемщики могут получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода. Рефинансирование кредита доступно при приобретении квартиры в новостройке или на рынке готового жилья.

Справка

ООО «РУСИПОТЕКА» - консалтинговая компания, созданная в 2006 году и специализирующаяся на предоставлении услуг в области ипотечного кредитования. Среди продуктов аналитического центра компании - «Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования», «Мониторинг ипотечного рынка», «Ипотечный профиль регионов».


/ СИА /
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