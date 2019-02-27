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«Ростелеком» усовершенствовал услугу «Контент-фильтрация» для школ Иркутской области

27 февраля 2019

«Ростелеком» усовершенствовал услугу «Контент-фильтрация» в 130 образовательных учреждениях Иркутской области. В настройки интернет-фильтра оператор интегрировал «белый список» (реестр) веб-ресурсов для использования в обучающих программах. Реестр подготовлен «Ростелекомом» совместно с региональным министерством образования. До конца 2019 года настроечные работы будут проведены в остальных учебных заведениях Приангарья.

Услуга «Контент-фильтрация» – это облачное программное решение, которое позволяет осуществлять высокоскоростную фильтрацию трафика в сетях по заранее настроенным параметрам. При обнаружении запрещенных для просмотра несовершеннолетними пользователями ресурсов, сервис блокирует к ним доступ.

С помощью контент-фильтрации администрации школ региона обезопасят учащихся от вредоносных материалов и будут управлять интернет-доступом. Услуга разработана на базе продукта российской компании «Айдеко» и использует методики отсева веб-информации, рекомендованные Министерством образования Российской Федерации.

«В интернете много полезных данных: обучающие программы, лингвистические курсы, развивающие фильмы. Вместе с этим в сети достаточно опасных для школьников сообщений, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами с Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Необходима надежная защита детей от вредоносных сайтов, поэтому технические специалисты компании несколько месяцев тестировали систему и добились ее безотказной работы».

«Информационная безопасность детей – одно из приоритетных направлений работы министерства образования Иркутской области. Мы сотрудничаем с операторами связи, Управлением Роскомнадзора по Иркутской области и другими ведомствами. Принимая во внимание важность защиты детей от сведений, причиняющих вред их здоровью и развитию, мы позитивно смотрим на совершенствование, повышение гибкости ИТ-технологий. Вместе с тем, важно отметить, что контент-фильтрация призвана не ограничивать доступ школьников к интернет-ресурсам, а помогать использовать всемирную паутину для обучения и развития и при этом защищать ребят от кибер-угроз», – прокомментировал заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Справка: Российское законодательство Федеральными законами 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» обязывает администрации учебных заведений обеспечить защиту несовершеннолетних учащихся согласно указанным нормам.

Справка: Компания «Айдеко» образована в 2005-ом году и является российским производителем программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности. Все продукты компании представлены в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минсвязи РФ.


/ СИА /
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