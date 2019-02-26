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Не выходя из дома. Клиенты Альфа-Банка могут оформить ипотеку онлайн

26 февраля 2019

На сайте Альфа-Банка появился личный кабинет ипотечного заемщика, который позволяет клиенту пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при заключении сделки.

«Появление ипотечного онлайн-сервиса — огромное преимущество для наших клиентов, — отметил директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — С помощью личного кабинета заемщики получают полный спектр необходимых для оформления ипотеки сервисов, не выходя из дома. Развитие ипотечного кредитования — один из важнейших приоритетов Альфа-Банка»

В личном кабинете ипотечного заемщика реализованы заполнение анкеты и загрузка документов, подбор недвижимости, заказ и оценки недвижимости с возможностью выбора оценочной компании по желанию клиента и получением оценочного отчета онлайн. Также в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить тариф и размер страховой премии. Банк будет развивать сервис, добавляя новые удобные опции для клиентов. 

Зарегистрироваться в личном кабинете ипотечного заемщика можно на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/programs/digital-ab/ 


/ СИА /
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