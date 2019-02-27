Аналитики Альфа-Банка о ключевых событиях этой недели

На этой неделе появилось несколько поводов для оптимизма в американо-китайских торговых отношениях: в ходе воскресной встречи президент Дональд Трамп подтвердил, что переносит сроки запланированного повышения тарифов на импорт китайских товаров. Цены на нефть могут начать снижаться на фоне того, что признаков замедления добычи со стороны американских производителей нефти премиальных сортов не наблюдается, а в России стартует сезон корпоративной отчетности. Аналитики Альфа-Банка выделили ключевые события этой недели, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

1. Признаки прорыва в американо-китайских торговых переговорах

В ходе воскресной встречи президент Дональд Трамп подтвердил, что он переносит сроки запланированного повышения тарифов на импорт китайских товаров на фоне заметного прогресса в переговорном процессе. Как сообщается, меморандумы о взаимопонимании затрагивают такие области как валютное регулирование, нетарифные барьеры (например, квоты), оказание услуг, трансфер технологий и интеллектуальная собственность. Добавляет оптимизма и то, что в своей речи на прошлой неделе Дональд Трамп смягчил свою позицию по Huawei, заявив, что американским компаниям необходимо заявить о своей готовности взять на себя ответственность по развитию передовых технологий или же остаться ни с чем, не задумываясь, впрочем, над тем, как американские технологические компании могут конкурировать с китайским гигантом.

В дополнение к смягчению позиции Запада в отношении Huawei, национальный центр кибербезопасности Великобритании пришел к заключению о наличии возможностей минимизировать риски для безопасности от использования оборудования Huawei в сетях высокоскоростной мобильной связи. Пока не понятно, будет ли Huawei включена в американо-китайскую торговую сделку. Одно из ключевых требований США заключается в том, чтобы Китай сохранял стабильный юань и не использовал валюту в качестве инструмента решения торговых конфликтов. Юань укрепился за выходные (+0,4% до 6,68) на фоне усиления оптимизма по случаю прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Аналитики Альфа-Банка отмечают, что рынок считает, что укрепление юаня до 6,50 станет позитивным катализатором роста цен (в долларах) на сырьевых рынках.

2. Новые санкционные риски

Cлушанья “по делу России” Роберта Мюллера, запланированные на этой неделе, – это новая грань существующих опасений по поводу санкционных рисков. Вряд ли доклад Мюллера вскроет что-либо серьезное. Скорее всего, учитывая внимательное освещение материалов в СМИ, начиная с выборов в ноябре 2016 г., любые доказательства нового разоблачения сейчас общедоступны. Доклад, скорее, предъявит еще больше обвинений тем, кто участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, чем раскроет какой-либо сговор Трампа с Россией. Тем не менее, этого будет достаточно, чтобы привести в ярость многих конгрессменов и оправдать выпады против Трампа. Россия может столкнуться с побочными негативными последствиями от любых новых попыток дискредитации президента США.

Северный поток-2. Проект сильно критикуют обе стороны Атлантического океана, хотя строительство трубопровода

продолжается. Большой вопрос заключается в том, будет ли США ужесточать санкции, чтобы заблокировать соинвестиции европейских компаний в проект или усложнит процесс финансирования. Министры энергетики европейских стран не так давно дали зеленый свет проекту, предоставив последнее слово Германии в отношении того, будет ли Северный поток II освобожден от положений газовой директивы Евросоюза. Единственная

существенная проблема сейчас связана с тем, разрешит ли Дания проложить трубопровод через ее территориальные воды.

Арест основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Кальви негативно влияет на российский рынок акций, особенно на компанию Яндекс, акции которой подешевели на 5% с момента его ареста. Тем не менее, более сильные

сигналы для рынка, например информация о том, что Huawei/ZTE станет частью торговой сделки между США и Китаем, могут вызвать ралли технологических компаний на рынках EMEA, в том числе и на российском рынке (YNDX, MBT и MAIL). SBER на этой неделе по-прежнему будет играть роль ориентира настроения на российском рынке акций – небольшой рост котировок возможен на фоне позитивного потока новостей с развивающихся рынка, укрепления рубля и результатов за 4К18 по МСФО, которые будут опубликованы в этот четверг.

В секторе металлов и горной добычи наблюдается рост акций Норильского никеля на фоне роста цен на палладий, пробивших отметку $1,500/унцию. Компания завтра представит финансовые результаты за 2018 по МСФО. Более рискованные акции (EVR и MTL) также имеют потенциал роста в секторе черновых металлов. Акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL) могут отставать от рынка на этой неделе, так как рынки движутся в направлении более рискованных активов.

Так как Китай обязался импортировать больше сельхозпродукции из США, аналитики ожидают, что рынок позитивно отреагирует на эту информацию, что станет катализатором роста акций AGRO и PHOR. Динамика акций компаний нефтегазового сектора – GAZP и NVTK – будет зависеть от санкций. LKOD и ROSN последуют динамике цен на нефть. Аналитики считают LKOD наиболее надежным активом для инвестирования при текущей конъюнктуре рынка.

3. Цены на нефть могут начать снижаться

На этой неделе никакой новой макростатистики не предвидится. В центре внимания российских инвесторов будут находиться цены на нефть. Котировки Brent выросли примерно на 10% с начала февраля, превысив $67/барр. Тем не менее, признаков замедления добычи со стороны американских производителей нефти премиальных сортов не наблюдается. Кроме того, трудно спрогнозировать и итоги следующего заседания OPEC+ в Вене. Нет сомнения в том, что организация стоит перед выбором – сократить добычу и уступить большую долю рынка США (в этом случае выиграет и сланцевая нефть из-за более легкого процесса переработки сланцевой нефти в бензин), или же прекратить сокращение добычи и смириться с тем, что цены в обозримом будущем будут сохраняться низкими. В ходе двухдневного визита принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Пекин Саудовская Аравия в минувшую пятницу заключила контракт стоимостью в $10 млрд на строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Китае.

В целом Саудовская Аравия подписала 35 соглашений об экономическом сотрудничестве с Китаем в общей сложности на $28 млрд. Станет ли Саудовская Аравия составной частью проекта “Один пояс и один путь”? Должны ли мы ожидать дальнейшего укрепления юаня на фоне слухов о нефтеюане? Россия, Саудовская Аравия и США будут конкурировать за долю рынка на китайском рынке углеводородов.Пока нет ясности, будет ли американо-китайская сделка включать какие-либо обязательства со стороны Китая по вопросу поставок в Китай углеводородов из США. В СМИ говорят о том, что соглашение предусматривает импорт Китаем американских товаров на сумму $1,2 трлн в ближайшие десять лет. Трудно представить, что нефть не включена в этот список при таких размерах обязательств.

Еще один катализатор цен на нефть – кризис в Венесуэле, который находится на критической точке после того как органы безопасности страны, лояльно настроенные к Николасу Мадуро, открыли в эти выходные огонь по протестующим; в результате столкновения 4 человека убито и имеются сотни раненых. Вице-премьер США Майк Пенс вылетел в столицу Колумбии Боготу, где он должен встретиться с Хуаном Гуайдо. США, скорее всего, расширит санкции против Венесуэлы, применив их к нефтяной отрасли страны и к компании PDVSA.

4. В России стартует сезон отчетностей

Сезон отчетностей российских компаний набирает обороты и на этой неделе свои отчетности представит целый ряд крупнейших российский компаний. В четверг первым отчитается Сбербанк – он представит свои финансовые результат за 4К18, которые вряд ли будут сюрпризом для рынка. Особенно важна для рынка информация о ходе сделки по продаже Deniz Bank и прогноз дивидендов за 2018 г. Мы ожидаем, что CEO прокомментирует эти вопросы в ходе телефонной конференции.

Во вторник отчетность за 4К18 представит ВТБ. На этой неделе отчитываются компании металлургического и горнодобывающего секторов.

Свою финансовую отчетность за 2018 г. представит Норильский никель, в четверг отчитается Evraz, в пятницу

– ТМК. Кроме того, в пятницу НЛМК сообщит о дивидендах за 4К18. В пятницу финансовые результаты за 4К18

представит Детский мир. Компания уже сообщила свои операционные результаты и данные по количеству новых

магазинов в этом году. Основное внимание обращено на LfL-продажи и прогноз рентабельности. Свои

финансовые результаты за 2018 г. по МСФО представит VEON. В четверг мы ожидаем финансовой отчетности за

2018 г. компании Аэрофлот. Завершит эту неделю финансовая отчетность за 2018 г. MAIL. Отдельно аналитики отмечают, что РусГидро в среду проведет День инвестора; Газпром аналогичное мероприятие проведет в четверг.