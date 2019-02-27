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Когда рост цен достигнет пика?

27 февраля 2019

Эффект от повышения налога на добавленную стоимость пока остается умеренным — рост цен в начале года оказался небольшим. Изменился ли подход производителей и продавцов к формированию цен? Когда россияне столкнутся с пиком инфляции, спровоцированной увеличением налоговых ставок? Об этом рассуждает  Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Все выше и выше

С 1 января 2019 года произошли серьезные изменения в отечественном налоговом законодательстве. Повысилась основная ставка НДС с 18 до 20%; увеличились ставки акцизов на бензин, дизельное топливо, алкоголь и табак; выросли ставки экологического сбора за пластиковую, пластмассовую и легкую металлическую упаковку. Эти изменения затронут всех — и население, и бизнес. Для компаний важными являются отмена налога на движимое имущество и изменения правил по контролю за сделками.

Налоги и цены

Косвенные налоги, акциз и НДС, оказывают существенное влияние на стоимость товаров и услуг. Несмотря на то, что в бюджет их перечисляют компании, в итоге оба этих налога уплачивают из своего кармана потребители. И если акциз начисляется и уплачивается только на этапе производства соответствующей продукции, то НДС облагается любая операция по производству и продаже товаров и услуг.

Лишь незначительное число компаний занимаются сегодня полным циклом производства и реализации товаров. Подавляющее большинство изготовителей закупают оборудование, материалы, комплектующие, уплачивая входящий в их цены НДС. Например, в автомобильной промышленности, по данным Росстата, стоимость такого промежуточного потребления составляет 87,7% стоимости производства; в производстве пищевых продуктов, включая напитки, — 78,6%; в текстильном производстве — 71,3%. Таким образом, в конечные цены товаров с длинной производственной цепочкой НДС включен многократно.

В издательской деятельности стоимость промежуточного потребления составляет 58%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 39,2%. Для социально значимых товаров (в том числе печатной продукции) сохраняется льготная ставка НДС в 10%, медицинские и социальные услуги не подлежат налогообложению. Но в производстве этих товаров и при оказании таких услуг используется продукция, облагаемая НДС по основной ставке. Следовательно, ее увеличение до 20% затрагивает и эти группы товаров и услуг, хотя и в меньшей степени.

Увеличение основной ставки НДС повлияет на стоимость бензина. Кроме того, с начала года повышены ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Поскольку перевозки (и неоднократные) присутствуют в затратах на создание практически всех товаров, это неизбежно отразится на ценах.

В конечной цене различных товаров доля упаковки составляет до 10% и зависит от вида тары, материала, требований к условиям хранения и транспортировки. В этой ситуации существенное увеличение ставки экологического (утилизационного) сбора (в 8 раз за металлическую и в 2,7 раза за пластиковую упаковку) может спровоцировать рост цен на товары.

Отмена налога на движимое имущество для компаний облегчит налоговую нагрузку на бизнес (по мнению Департамента экономической политики и развития Москвы, в московском регионе ее снижение составит примерно 13%), что может частично компенсировать потери от повышения НДС и способствовать сдерживанию роста цен на продукцию.

Снижению административной нагрузки на компании среднего и крупного бизнеса (как еще одно восполнение потерь от повышения НДС) призвана способствовать отмена контроля за трансфертным (внутрифирменным) ценообразованием по сделкам внутри страны. Эта мера не приведет к снижению затрат компаний и не окажет непосредственного влияния на конечные цены выпускаемой продукции.

Тревоги не оправдались

Индекс потребительских цен за январь составил 101%. Цены на продовольственные товары росли быстрее, чем на непродовольственные: 101,3% (за счет роста цен на сезонные овощи) и 100,6% соответственно. Наибольший рост отмечен по тарифам на услуги ЖКХ — 102,3%.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин по России с 24 декабря 2018 года к 4 февраля 2019 года увеличились на 0,7%, или на 0,69 рубля за литр. Это увеличение намного ниже того, что предсказывали некоторые эксперты — рост цен на 3–4 рубля за литр уже в январе. Таким образом, изменение ставок косвенных налогов не спровоцировало резкого роста цен на топливо в начале года. Оказывает свое влияние и договоренность правительства с представителями нефтяной отрасли о замораживании цен на топливо.

В целом эффект от повышения ставок налогов оказался меньше предварительных оценок Минэкономразвития и ЦБ РФ, о чем сообщили оба ведомства.

Такая ситуация связана с несколькими факторами. Во-первых, в январе в продажу поступали товары, при производстве которых были использованы материалы и комплектующие, закупленные еще в 2018 году (т.е. с учетом ставки НДС 18%). Во-вторых, в условиях невысокого спроса и ухудшения потребительских настроений большинство крупных торговых сетей в этот период стремились сдержать рост цен. В-третьих, рост курса рубля способствовал снижению давления на цены ряда товаров и услуг.

Изменения в ценообразовании

Опрос, проведенный Институтом Адизеса по заказу РБК летом 2018 года, показал, что 80% крупных компаний планировали повысить цены на свою продукцию вслед за увеличением ставки НДС. Часть респондентов воздержались от ответа, и лишь 10% из опрошенных сказали, что изменение НДС не повлияет на стоимость их продукции.

Производители и продавцы товаров в ряде отраслей заранее готовились к повышению налогов. Одни начали постепенно повышать цены еще в прошлом году, стремясь снизить риски из-за возможного падения спроса; другие анонсировали повышение цен с января; третьи сократили программы лояльности и отказались от скидок; производители потребительских товаров тестировали спрос, меняя размер упаковок и объем товаров.

О стремлении оптимизировать затраты и снизить себестоимость продукции пока никто из представителей бизнеса не заявлял. Однако пойти на такой шаг придется тем компаниям, которые столкнутся с существенным падением спроса и потерей конкурентоспособности.

Все впереди

По данным Росстата, индекс цен производителей промышленных товаров за прошедший год (на декабрь 2018 года по отношению к декабрю 2017-го) составил 111,7%. При этом в декабре 2018 года ежемесячный индекс составил 96,7%. В январе нынешнего года тенденция продолжилась — индекс также равен 96,7%. Наибольшее снижение цен (на 10,6% в декабре и на 6,6% в январе) отмечено в нефтедобывающей промышленности, что связано с динамикой мировых цен на нефть. В производстве пищевых продуктов рост цен снизился (с 0,7% в декабре до 0,3% в январе). Увеличение стоимости наблюдалось в производстве машин и оборудования (на 0,5% в декабре и на 1,3% в январе), а также автотранспортных средств (0,6% и 1% соответственно). Если в ближайшие месяцы не возникнет новых факторов, способных привести к резкому росту затрат, то можно ожидать снижения темпов роста цен производителей.

Изменение ставки НДС скажется на стоимости потребительских товаров в конце февраля — марте, когда на прилавках появятся товары, произведенные с использованием подорожавших сырья и материалов. Но в целом влияние роста налогов на динамику цен большинства потребительских товаров может быть не столько высоким, сколько растянутым во времени. За год рост цен составит около 5%.

 


/ СИА /
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