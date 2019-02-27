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«Баллоны с кислородом могут пригодиться». Сергей Макшанов рассказал иркутянам о перспективах бизнеса в 2019 году

27 февраля 2019
 
Зарабатывать в 2019 году будет сложнее из-за угнетающих факторов в бизнес-климате. А число зомби-компаний, которые находятся на грани существования, продолжит расти. При этом есть целые отрасли, которые процветают. О том, как попасть в тренд и за счет чего наращивать рентабельность, шла речь на «Базовых стратегиях-2019», организованных «Байкальским Центром Тренинга». Портал SIA.RU предлагает несколько цитат от Сергея Макшанова, бизнес-эксперта, управляющего ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». 
 

«Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить» 

– У Владимира Вишневского есть двустишье: «Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить». Такое можно сказать по поводу фискального давления. Мы получили полный комплект: тарифы, пени, штрафы, налоги. Придавит ли это экономический рост? Да, конечно. Последствия этого таковы, что пирог, за который мы с вами конкурируем, а именно доходы домохозяйств и бизнеса уменьшатся по сравнению с 2018 годом.

Еще мы видим, что доля золота в золотовалютных резервах растет как минимум по двадцать тонн в месяц. В 2018 году был поставлен абсолютный мировой рекорд всеми центральными банками мира по закупке физического золота. Такого не было никогда. О чем это говорит? Люди боятся. 
 

«Зомби может выглядеть румяным, но он – не жилец»

– Количество компаний-зомби велико, а их подвидовая структура разнообразна. Зомби-компании – это не российский термин, его использовали в Евросоюзе для обозначения фирм, которые уже не способны обслуживать проценты по взятым кредитам. Мы используем более жестокий смысл. Компания-зомби может выглядеть очень румяной, и даже получать кредиты. Но она – не жилец. 

По каким признакам ее можно вычислить? Во-первых, ее управленческая команда утратила всякий шанс на то, чтобы привлечь в свой состав людей, которые имеют конкурентоспособную экспертизу и способность работать в команде. Многие путают понятия рабочей группы и команды. «Барселона», например, тренируется с 10 до 18, но командой они становятся, когда звучит свисток и начинается матч. То есть, командный эффект возникает только при решении безотлагательных задач в четко заданные сроки. Сами задачи при этом генерирует центр власти. 
 
Во-вторых, компании-зомби – это те, у кого есть стратегия, но бизнес-модель для ее реализации – неадекватная. Либо компании, у которых вообще нет стратегии. Таких компаний большинство, что удивляет и огорчает. 
 

«Атакующие компании получат больше выгод» 

– В 2019 году в бизнес-климате преобладают угнетающие факторы, поэтому «лебеди», о которых писал Талеб, будут прилетать. Они будут не только черные. И это добавляет шансов для агрессивных компаний. Агрессивные в нашем понимании – это те, кто запускает новые сервисы, продукты, территории, варианты ведения бизнеса. 

Глобальный источник роста – это экспорт; в России источник роста № 1 – это перераспределение спроса. Часть его будет освобождаться в силу выбытия или выбития с рынка слабых компаний, а часть будут забирать атакующие компании.
 
Все, кто шевелится, все, кто атакуют: то есть все, у кого есть худо-бедно обоснованный маршрут «в длинную», они растут процентов на пятнадцать и выше. Но самое главное – они наращивают рентабельность или как минимум – сильно сдерживают процесс ее снижения.

«Людей нужно накачивать экспертизой» 

– Обратите внимание на продуктивность персонала. Чтобы персонал был продуктивным, людей нужно накачивать экспертизой и постоянно включать в проекты, которые характеризуются следующим:

  • то, чего компания никогда не делала,
  • то, чего не делал никто на рынке,
  • то, что имеет очевидный экономический эффект и подчинено управлению через ценности. 
Управление через ценности – это когда каждое решение, которое принимает атакующая компания, делает хорошо клиенту, сотрудникам вашей компании и партнерам: поставщикам и другим контрагентам. 
 

«Хочешь наращивать рентабельность? – Выпускай новые продукты» 

– Мы всегда говорим: хочешь наращивать рентабельность? – Выпускай новые продукты и выпускай то, чего ни у кого нет. 

Например, компанию «Фацер» судьба занесла в отрасль, которая крайне сложна в плане конкуренции – производство хлебобулочных изделий. В булках наценки очень невелики, но на этом старом рынке компания удерживается в ежегодном активном предложении абсолютно новых услуг и товаров. Например, в 2017 году «Фацер» вывел на рынки России, Скандинавии, Западной Европы хлеб с овощами. То есть, компания направила усилия туда, о чем думает все больше людей – о пользе для здоровья. В 2018-м они стали печь хлеб со сверчками, которые по составу – чистый белок. Пищу с насекомыми, к слову, сейчас употребляют больше 2 миллиардов человек. В 2019 году «Фацер» выпустит новую категорию продукции – рустикальных хлеб. Рустикальный – это тот, который хрустит так, что собаки от забора отпрыгивают. Говорят, людям нравится. Но суть в другом – компания не пищит, не стонет – она непрерывно атакует. 
 

«Интернет-экспорт доступен каждому» 

– В 2019 году большинство отраслей повторит динамику ВВП, но есть направления, где мы ждем значительный рост. Что представляется самым интересным: экспорт, очень мощно работают тренды – эко-, натур-, био- , интернет-торговля – в силу доступности для большинства.

Сегодня лишь 43% российских компаний имеет сайт, а работающий интернет-магазин есть у 16% компаний. Вот эти 16% компаний отправили в 2018 году с территории РФ 11 миллионов 200 тысяч посылок. Между тем количество посылок, которое пришло в РФ и за которые наши соотечественники полезли в кошельки и отдали полноценные деньги – больше 500 миллионов.
 
Интернет-экспорт доступен каждому, но что надо иметь в виду. Если вы решите из Иркутска посылками в Ирландию и Словакию отправлять кедровый жмых, то получите гарантированный убыток. Для того, чтобы иметь хороший результат, вам понадобятся складские активы на резидентной территории, где-нибудь в Евросоюзе. И отправлять туда надо не пять коробок, а контейнер, и уже его там распродавать. Таким путем пошли многие компании. Стоит помнить, что в этом случае у вас возникает какая-никакая экспортная выручка, то есть расходы в рублях, а доходы – в валюте, и, учитывая прогнозы по курсу рубля, вы понимаете, что это – баллоны с кислородом, которые могут пригодиться в 2019 году. 
 

/ СИА /
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