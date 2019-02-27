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Генеральный директор ИНК Мария Седых заняла 11 место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes

27 февраля 2019

Forbes представил шестой рейтинг богатейших женщин России по итогам 2018 года. Совокупное состояние 25 участниц превысило 9 млрд долларов. Первую тройку рейтинга возглавляют президент компании Inteco Management Елена Батурина, гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и частный инвестор Елена Рыболовлева, экс-супруга Дмитрия Рыболовлева .

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых занимает в рейтинге 11-е место. Её состояние оценивается в $350 млн. Год назад, в рейтинге богатейших женщин России – 2017, она занимала девятое место.

С самого начала работы Иркутской нефтяной компании в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. По мнению экспертов, ИНК является одной из самых динамично развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири - в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. Добыча углеводородного сырья по итогам 2018 года составила более 9 млн тонн, в компании работает более 8 тыс. человек.

/ СИА /
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