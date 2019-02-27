Генеральный директор ИНК Мария Седых заняла 11 место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes

Forbes представил шестой рейтинг богатейших женщин России по итогам 2018 года. Совокупное состояние 25 участниц превысило 9 млрд долларов. Первую тройку рейтинга возглавляют президент компании Inteco Management Елена Батурина, гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и частный инвестор Елена Рыболовлева, экс-супруга Дмитрия Рыболовлева .
Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых занимает в рейтинге 11-е место. Её состояние оценивается в $350 млн. Год назад, в рейтинге богатейших женщин России – 2017, она занимала девятое место.
С самого начала работы Иркутской нефтяной компании в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. По мнению экспертов, ИНК является одной из самых динамично развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.