Вице-премьер Юрий Борисов о МС-21-300: «Мы планы менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство»

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»

В ходе посещения завода Юрию Борисову доложили о подготовке третьего опытного самолета МС-21-300 к началу летных испытаний. Заместитель Председателя Правительства поднялся на борт самолета, на котором идут работы по установке интерьера пассажирского салона.

В цехе окончательной сборки делегации был представлен четвертый опытный самолет МС-21-300. В настоящее время на нем монтируются системы, машина присоединится к летным испытаниям в 2019 г.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»

Юрий Борисов ознакомился с производством самолетов МС-21-300 по серийным технологиям и перспективами развития производственной базы завода.

«Мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что все это посильно, – заявил Юрий Борисов. – Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть». Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»

Касаясь вопроса двигателей самолета МС-21-300, он заявил: «Мы не отказываемся от партнерства с Pratt & Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить». В то же время Юрий Борисов отметил, что «при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели». В ходе визита было объявлено, что на первом самолете МС-21-300, произведенном по серийным технологиям, будет установлен двигатель ПД-14. Доработанный под установку двигателей ПД-14 самолет будет задействован в летных испытаниях.