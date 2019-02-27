90 тысяч рублей – средняя зарплата руководителя юридического отдела в Иркутске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале 2019 года проанализировал зарплаты руководителей юридических отделов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Как выяснили аналитики, в Иркутске руководитель юридического отдела в среднем получает 90 тысяч рублей. Его московские коллеги могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 122 тысячи рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии Красноярска, где подобный работник получает 88 тысяч рублей в месяц и в Улан-Удэ – 81 тысяча рублей в месяц. В Чите зарплата выше – 94 тысячи рублей.